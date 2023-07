Espectacular asalto a la casa de Marcelinho Huertas: «Ayúdenme a capturar esos criminales»

Marcelinho Huertas ha denunciado el robo en su casa y ha pedido ayuda a través de las redes sociales para encontrar a los asaltantes. Entre los objetos sustraídos se encontrarían tres relojes de la ACB como campeón de Liga y el anillo de matrimonio de su mujer. El jugador de Lenovo Tenerife ha solicitado colaboración para dar con los autores, a los que ha calificado de «ladrones, delincuentes, bandidos».

«Nos han dejado la casa boca abajo», señala el jugador de baloncesto. Ha explicado que los ladrones habrían entrado por la ventana de la habitación de uno de sus hijos, pese a contar con rejas y sistema de seguridad, por lo que no se explica «cómo han tenido tiempo y la capacidad de hacer esto antes de que la Policía llegara y tomara alguna actitud».

Huertas asegura que los investigadores están «tomando huellas» y ha querido solicitar a «la gente de Tenerife» que «pueda ayudarme compartiendo este vídeo». Ha reflejado que después de lo sucedido se siente «muy débil», porque considera que la ciudad es su «casa» y que siempre ha sentido «mucha seguridad», sobre todo teniendo en cuenta «el país donde vengo» (Brasil).

En un mensaje en redes sociales, el futbolista de Lenovo Tenerife ha señalado que cuenta con «la fuerza de la Policía de Tenerife para recuperar mis pertenencias» y que su deseo es «poner a esa gente donde se merece».

«Hago este vídeo porque esta noche nos han robado en la casa en Tenerife. Nos han entrado en la madrugada, no sé ni cómo, porque tenemos el sistema de seguridad activado, la alarma, y han entrado por la ventana de la habitación de uno de los niños, que tienen rejas fundidas a la pared. No sé ni cómo han tenido tiempo y la capacidad de hacer esto antes de que la policía llegara y tomara alguna actitud. De momento, sigo esperando respuestas. Están en ello, tomando huellas, y espero que la gente de Tenerife, todo el mundo que de cierta forma me sigue aquí, en las redes sociales, pueda ayudarme compartiendo este vídeo, porque la verdad es que me siento muy débil en este momento», ha contado el ex de Baskonia y Barcelona.