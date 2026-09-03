España prepara el asalto al Mundial

España ha encajado dos golpes de los que duelen en la última semana. De verse líder de su grupo en la clasificación para el Mundial de Qatar 2027, ha pasado a ser segunda tras las derrotas contra Portugal y Grecia, que le obligan a sumar el mayor número de victorias posible en los cuatro partidos que quedan. A poder ser, todas. Chus Mateo ha pasado página y ya prepara el asalto a esa cita en la que una bicampeona del mundo está obligada a participar.

No será sencillo, puesto que, además de ir a esos compromisos con el agua al cuello, el seleccionador tendrá que elaborar una lista de circunstancias. Chus Mateo sabe que no podrá contar con los jugadores españoles de la NBA (Aday Mara, Santi Aldama, Baba Miller, Sergio de Larrea y Hugo González) y que, en el mejor de los casos, logrará convencer a clubes de la Euroliga para que liberen a los internacionales.

Esa opción parece bastante complicada, ya que en la ventana de noviembre Real Madrid, Barcelona, Valencia y el resto de equipos europeos con españoles, como el caso del Panathinaikos con Juancho Hernangómez, se encontrarán inmersos en plena competición. La ACB para, como de costumbre, pero la Euroliga no.

De tal modo que Chus Mateo tendrá que hacer un tetris para confeccionar una lista competitiva en la que nombres como Willy Hernangómez, capitán y señalado en la última ventana, y otros veteranos como Jaime Fernández o Alberto Díaz serán vitales. España comenzará a jugarse el Mundial el próximo contra Montenegro en Podgorica el próximo 26 de noviembre, fecha marcada en rojo, y tratará de volver con otro triunfo para recibir a Grecia, posiblemente en Lugo (29 de noviembre), con una moral distinta a la actual.

Rivales con estrellas

Una Grecia a la que sí le concederán sus Euroliga como Kostas Sloukas, Tyler Dorsey o Dinos Mitoglou, entre otros. Hay que recordar que los dos últimos decidieron el partido contra España de hace unos días en el OAKA Arena de Atenas. España planea cómo hacer frente a las amenazas de sus rivales, teniendo en cuenta que se antoja muy difícil que los clubes españoles cedan.

Repasando el calendario de cada uno por esas fechas, el Real Madrid recibirá al Zalgiris Kaunas el 25 de noviembre, un día antes del Montenegro-España, y al Barça en el primer Clásico de la Euroliga el 3 de diciembre, cinco días después del España-Grecia. No sería muy descabellado que los blancos hicieran una excepción liberando a Jaime Pradilla y Alberto Abalde, aunque el gallego no ha acudido a las dos últimas convocatorias pese a ser seleccionable.

Por su parte, el Barcelona, que cuenta con tres internacionales (Joel Parra, Darío Brizuela y Juan Núñez), recibe al Fenerbahce en el Palau Blaugrana dos días antes del Montenegro-España y lo siguiente ya es ese Clásico del que hablábamos. También podría liberar a estos tres jugadores, aunque el inconveniente es que para esta ocasión Chus Mateo ha aprendido de su error y concentrará antes a sus elegidos.

El Valencia, que cuenta con Álvaro Cárdenas, Josep Puerto y Mario Saint-Supéry en cuanto a internacionales, recibe al Panathinaikos tres días antes del Montenegro-España y visita al Anadolu Efes en Estambul ya el 3 de diciembre, cinco días después del España-Grecia. No es una situación límite como para no poder ceder con sus tres jugadores españoles.

Éxito con los ‘tapados’

En cualquier caso, Chus Mateo no quiere depender de la voluntad de estos clubes, sabedor de que en sus dos primeras ventanas y parte de la tercera logró sacar todo el jugo de los jugadores de un escalón inferior. Cuatro de sus cinco victorias llegaron sin ningún Euroliga ni NBA, a excepción de Izan Almansa, al que el Real Madrid sí liberó, y en los próximos compromisos pretende repetir para clasificar a España para el Mundial y lograr su primer gran reto.