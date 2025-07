España-Portugal: primer paso hacia el título

Empieza el sueño de España hacia el único título que falta en sus vitrinas. La Selección busca ante Portugal dar el primer paso, en esta Eurocopa femenina 2025 donde acuden como las grandes favoritas. Eso sí, las de Montse Tomé no quieren oír hablar de ello. No quieren etiquetas, pero es imposible no contar con ellas como las máximas candidatas a revalidar a Inglaterra en el palmarés. A las 21:00 horas de este viernes, en Berna, comienza la aventura de la selección española femenina en Suiza.

España se mide a un rival al que conoce de sobra. En la última Liga de Naciones, donde se clasificaron para la fase final, ya golearon por partida doble a Portugal. Primero, lo hicieron a domicilio por 2-4, mientras que en Vigo endosaron a las lusas un 7-1. Aquellos partidos, celebrados hace apenas dos meses, supusieron un punto de inflexión para un equipo que ha renacido tras la última gran cita, la de los Juegos Olímpicos del pasado verano, donde eran incluso más favoritas que ahora y terminaron sin medalla.

Después de caer en cuartos de final en la última cita continental, en la que Alexia Putellas no pudo participar al romperse el cruzado justo antes del debut, comenzaron todos los conflictos y polémicas en las que se ha visto envuelto el equipo. Cayeron contra Inglaterra y, tras ello, comenzaron los problemas. La rebelión de 15 jugadoras acabó con muchas de ellas fuera de un Mundial que se ganó. Hoy, no son pocas de aquellas jugadoras que terminaron siendo vetadas por Vilda las que forman parte de este equipo.

Un equipo que, por fin, únicamente respira fútbol. No se habla de otra cosa, tras tres años en los que el balón era lo menos importante. Aunque antes del estreno ante Portugal, nuevo susto. La meningitis vírica de Aitana puso en jaque al vestuario, pero finalmente la doble ganadora del Balón de Oro estará en Suiza, toda vez que ha salido del hospital y se encuentra ya con sus compañeras concentrada. Eso sí, no se la espera para el primer duelo.

Tampoco estará la capitana Irene Paredes. La central del Barcelona vio una roja directa en la fase de clasificación, que se celebró hace un año, lo que la impide poder participar en el primer partido de la Selección en esta Eurocopa. Una baja más que sensible para Montse Tomé, aunque tiene plenas garantías en su convocatoria para suplir a la defensora.

No se fían de Portugal

España comienza un camino en el que, además de medirse con la vecina Portugal, lo hará también con Bélgica e Italia. Todo, antes de comenzar a pensar en grande. Pese a la vitola indiscutible de favoritas, quieren ir paso a paso y el primero de ellos pasa por vencer en el estadio del Young Boys a las lusas. De nada sirve pensar en el título si no se sacan los primeros tres puntos.

De hecho, como las propias protagonistas han revelado en rueda de prensa, no esperan un partido sencillo, pese a los últimos precedentes. Saben que Portugal renunciará al balón, se encerrará atrás e intentará buscar las cosquillas a la contra. Para ello, cuentan con jugadoras veloces, que pueden poner en aprietos a las campeonas del mundo.

Posibles alineaciones de España y Portugal

Aunque Tomé cuenta con dos bajas muy sensibles, el equipo con el que saldrá España en su estreno será de lo más reconocible. Sí que estará otra de las jugadoras que era duda hasta el lunes, la portera Cata Coll. Una amigdalitis estuvo a punto de dejarla fuera en esta puesta de largo continental. Quien se cayó en el último entrenamiento por unos problemas musculares fue la delantera Alba Redondo.

De esta forma, la alineación probable de España en su estreno es la siguiente: Cata Coll; Ona Batlle, Aleixandri, María Méndez, Olga; Guijarro, Vicky López, Alexia; Mariona, Pina y Esther.

Por su parte, la selección de Portugal podrían plantar en Berna un equipo como el siguiente: Ines Pereira; Diana Gomes, Carole Costa, Ana Borges, Catarina Amado; Andreia Jacinto, Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton; Jessica Silva y Diana Silva.