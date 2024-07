España jugará un amistoso contra Puerto Rico en Madrid antes de los Juegos

La selección española de baloncesto jugará otro amistoso en el WiZink Center de Madrid contra Puerto Rico y servirá como preparación para los Juegos Olímpicos de París. Este partido es el único anunciado por la Federación Española de Baloncesto antes de la cita olímpica en la capital de Francia y será el segundo que jueguen en el pabellón del Real Madrid este verano, pues ya disputaron uno contra Italia antes del Preolímpico de Valencia. El España-Puerto Rico se celebrará el próximo 23 de julio a las 20:30 horas.

Después del emotivo homenaje de despedida que la afición madridista le ofreció a Rudy Fernández, el jugador de la selección española volverá de nuevo a su templo en el que, este sí, podría ser su último baile antes de retirarse. Ese es uno de los atractivos de un amistoso al que España llegará después de haber ilusionado de nuevo a todo un país con su gran victoria ante Bahamas en la final del Preolímpico el pasado domingo (86-78).

Antes de poner rumbo a @Paris2024… #LaFamilia jugará en MADRID 🙌 Os ESPERAMOS en el @WiZinkCenter 😉 🇪🇸🆚🇵🇷

📆 23 de julio

⏰ 20:30h#SomosEquipo — Baloncesto España (@BaloncestoESP) July 8, 2024

Puerto Rico también selló su billete a París tras vencer a Lituania (79-68). Se trata del primer y único partido de preparación anunciado por la FEB de cara a la cita olímpica y después la selección pondrá rumbo a Lille, donde debutará el sábado 27 de julio ante Australia (11:00 horas). Tres días después, jugarán ante Grecia (11:00 horas), y cerrarán la fase de grupos midiéndose a Canadá el viernes 2 de agosto (17:15 horas).

El equipo boricua, encuadrado en el Grupo C junto a Estados Unidos, Serbia y Sudán del Sur, tiene en sus filas al base José Alvarado (New Orleans Pelicans), al anotador Tremont Waters, con pasado en los Boston Celtics, o los ex de la Liga Endesa Gian Clavell, Jordan Howard e Isaiah Piñeiro.

Este es el grupo de España en los Juegos Olímpicos de París

Por su parte, España quedó emparejada con Canadá, Australia y Grecia (ganador del Preolímpico de El Pireo). La selección se volverá a ver las caras en los Juegos con Shai Gilgeous-Alexander, una de las grandes estrellas de la NBA que hace ser a Canadá una de las grandes candidatas a la medalla en París.

Otra de las grandes favoritas para luchar por una presea será Australia, que pisará la capital francesa liderada por Patty Mills y varios jugadores de la NBA. Completa el grupo la Grecia de Giannis Antetokounmpo, que dejó a Luka Doncic fuera de la cita olímpica en el Preolímpico disputado en El Pireo y venció a Croacia en la final 80-69 disputada en el día decisivo de la competición.

A priori, la selección española de baloncesto no es favorita en comparación con Canadá ni con Grecia, que cuentan con dos de los mejores jugadores del mundo en sus filas. Más igualado puede estar el duelo con Australia, un combinado que aboga también por jugadores de segundo nivel mundial pero con gran cohesión y experiencia.