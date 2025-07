España-Italia: el primer puesto a punto

España cierra este viernes (21:00 horas) la fase de grupos de la Eurocopa femenina 2025 contra Italia y lo hace con un claro objetivo: ser primera. Una vez que las de Montse Tomé se han clasificado para los cuartos de final, tras arrasar en sus dos primeros partidos a Portugal y Bélgica, buscan un primer puesto que llegaría si suman un punto. El empate les sirve a las campeonas del mundo para evitar en la siguiente ronda a Noruega y tener un rival más asequible como es Suiza.

La Selección tiene ante sí a su primera prueba de fuego, puesto que Italia es a priori el equipo más fuerte del grupo tras ellas. El fútbol italiano ha crecido muchísimo en las últimas dos temporadas y su selección es un fiel reflejo de ello. De hecho, saben lo que es ganar a este equipo, puesto que lo hicieron en la Liga de Naciones pasada, cuando ambas buscaban un billete para los Juegos Olímpicos que terminó siendo para las nuestras.

Aquella derrota no impidió que España lograra su objetivo de estar en París, puesto que finalizó la fase de grupos en primera posición, ganando cinco partidos y perdiendo sólo ese. Este curso, en octubre, las de Montse Tomé disputaron un amistoso justo tras la gala del Balón de Oro, por lo que varias de las indiscutibles no estuvieron, y el resultado del choque, celebrado en Vicenza, fue de empate a uno, con gol de Alba Redondo.

Precedentes hay de sobra para saber que no deben confiarse ante las de las transalpinas. Además, Italia no está clasificada para la siguiente ronda. Pudieron dejar los deberes hechos contra Portugal, tras ganar por la mínima a Bélgica en la primera jornada, pero las lusas las empataron en el 89′. Un gol que daba vida a nuestras vecinas y que dejaba a la Azzurra con la obligación de puntuar contra España para certificar su pase a cuartos y no tener que estar pendientes del resultado del Portugal-Bélgica.

España quiere ser primera contra Italia

Para el choque, se espera que Montse Tomé, que no es muy fan de las rotaciones, apueste por lo que le ha funcionado hasta la fecha. Se da la circunstancia de que España se juega mucho, puesto que siendo primera de grupo tendría un camino teóricamente más sencillo en los cuartos de final, evitando un cruce contra Noruega. Por ello, optará por el mejor once que puede poner. Y ese incluye a Cata Coll en portería y a Aitana Bonmatí en la medular.

La Selección recupera a su estrella, cuya presencia en la Eurocopa llegó a estar en serio riesgo al sufrir una meningitis vírica días antes de viajar a Suiza. Recuperada plenamente y tras tener minutos en los dos primeros partidos, por fin partirá de inicio, en un duelo trascendental.

En riesgo de eliminación

Italia se perfilaba de inicio como el principal rival de España por el primer puesto del grupo. Y así ha sido, aunque todavía no están clasificadas. Es un duelo de lo más peligroso, puesto que la Azzurra ha sabido neutralizar y contener a la campeona del mundo en sus últimos enfrentamientos. La llegada de Andrea Soncin al banquillo ha supuesto una evolución y con futbolistas destacadas como Ariana Caruso, Cristiana Girelli, Elena Linari o Lucia Di Guglielmo, se medirá a España invicta en sus últimos cinco partidos.

En Suiza, ha mostrado sus tradicionales virtudes defensivas que pondrán a prueba la voracidad goleadora de las de Montse Tomé. Sin embargo, ha pecado de falta de puntería arriba, con sólo dos goles anotados para sumar una victoria por la mínima ante Bélgica y un empate a uno ante Portugal, que le obliga a no perder este último choque para no comprometer su billete a cuartos. De hacerlo, las lusas deberían ganar y remontar la desventaja de seis goles que hay ahora mismo para estar entre las ocho mejores.