Alineación de España para el partido contra Italia de la Eurocopa femenina 2025

Aitana Bonmatí regresará a la alineación de España, en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa, contra Italia. La Balón de Oro, una vez que está plenamente recuperada de la meningitis vírica que sufrió, está lista para jugar de inicio, algo que no pasó contra Portugal ni Bélgica. También volverá al once Cata Coll, que ha superado también la amigdalitis que la ha impedido estar en lo que llevamos de campeonato a las órdenes de Montse Tomé. En el lateral izquierdo podría entrar Leila Ouahabi.

España está demostrando en esta Eurocopa por qué es la gran favorita para hacerse con el título. No han podido empezar mejor las de Montse Tomé en Suiza, con dos goleadas que las han permitido clasificarse ya para cuartos de final. Ahora buscarán la primera plaza de grupo y lo harán con una apuesta similar a la que ha funcionado hasta ahora, aunque recuperando a las titulares que no han podido estar de inicio en esos dos primeros encuentros.

Además de la entrada de Cata y Aitana, no se puede descartar que Montse Tomé introduzca algún cambio más. La seleccionadora no es muy fan de ejecutar cambios si no son obligados, pero en esta ocasión sí que podría meter una variante en el carril zurdo, sentando a Olga Carmona y dando la alternativa a Leila Ouahabi. La del Manchester City podría disputar su primer encuentro como titular en esta Eurocopa ante las italianas.

Más allá de eso, se espera que la seleccionadora no haga más cambios. Con el primer puesto en juego y lo que eso significa, no es momento de dar minutos a las menos habituales. Por tanto, el equipo que plantará sobre el Stadion Wankdorf de Berna será más que reconocible.

Aitana vuelve a la alineación de España

En portería, Adriana Nanclares ha cumplido en los dos partidos que ha disputado en ausencia de Cata Coll. Consiguió mantener la portería a cero contra Portugal, aunque encajó luego dos goles ante Bélgica. No tuvo culpa en ninguno de ellos, pero la recuperación de la portera del Barcelona hace que la de Miranda de Ebro pierda la titularidad contra Italia.

En defensa, la pareja de centrales será la habitual. Irene Paredes cumplió sanción en el debut y jugó el segundo encuentro, acompañada de Laia Aleixandri. Frente a la Azzurra, será igual. Ona Batlle estará en el lateral derecho, mientras que en la izquierda queda la duda de saber si jugará Olga Carmona o, por el contrario, entra Leila Ouahabi.

En el centro del campo no hay discusión. Patri Guijarro, calificada por la propia Montse Tomé como «la mejor mediocentro del mundo», estará en el pivote. Por delante, dos compañeras de lujo, las dos Balones de Oro. Vicky López se cae de la alineación de España toda vez que Aitana Bonmatí entrará de inicio. Junto a ella, una Alexia Putellas que está mostrando su mejor versión en esta Eurocopa.

Arriba tampoco parece haber dudas. Le ha funcionado a la seleccionadora el plan con Claudia Pina y Mariona en los extremos y con Esther González, que suma tres goles, en punta. Repetirá el mismo tridente que en las anteriores ocasiones.