El 1-1 en Anoeta entre Real Sociedad y Atlético de Madrid tuvo de todo, pero sobre todo por la polémica que se desató durante todo el partido con diversas acciones que llevaron a la cólera a cuerpo técnico, jugadores y aficionados colchoneros. Pero lo que ha hecho realmente levantar a toda España es la censura que se vivió desde la retransmisión televisiva, que no ofreció repetición alguna de las acciones más controvertidas, dejando ver la censura de La Liga de Javier Tebas.

La actuación sobre el césped de Soto Grado llevó a la desesperación tanto a los rojiblancos como a los txuri-urdin en un partido que acabó con reparto de puntos pero que, a ojos de ambos equipos, la actuación arbitral pudo condicionar el resultado en su contra. La primera gran polémica llegó a la media hora tras otro gol de Álvaro Morata tras el tanto inicial que significaba el 0-1. Desde la Sala del VAR, Jaime Latre le indicó al colegiado que había algo raro en la acción del gol, una mano de Joao Félix previa al tanto, voluntaria en el control. El tanto, pese a las quejas colchoneras, fue anulado.

Ya las siguientes acciones fueron en el segundo tiempo. De ahí nace la primera gran polémica, la que supone el 1-1 de Umar Sadiq. Un centro desde la izquierda lo acaba rematando el ex delantero del Almería con la cabeza para después tocar en su brazo, al menos esa es la impresión que da la jugada en directo. El 1-1 aparecía en el electrónico pero Soto Grado pedía calma porque la acción debía ser revisada desde el VAR. Pese a que la jugada ofrecía numerosos dudas, el VAR concedía el tanto pero la emisión en directo no arrojó ninguna toma en la que quedara constancia de que el tanto era legal.

Ya en el descuento, el Atlético de Madrid volvió a reclamar otra acción que acabó en el gol de Ángel Correa. Antoine Griezmann conducía la pelota cuando era objeto de falta, la pelota quedaba suelta y caía en la bota de Koke que cedía para que el argentino hiciera el 1-2, aunque éste no subió al marcador. Soto Grado ya había pitado cuando Correa estaba apunto de disparar, dejando a un lado la ley de la ventaja que había permitido que el gol fuera legal. El colegiado sólo podría haber pitado con obligatoriedad en caso de fuera de juego, algo que tampoco mostraron las repeticiones en televisión. La Real Sociedad, por su parte, se quejó con dos posibles segundas amarillas a rojiblancos que no llegaron.

El quid de la cuestión están en la repetición selectiva de según qué tomas de los partidos. Algunas repeticiones, especialmente la de los goles, son a veces repetitivas por la amplia diversidad de planos pero las acciones realmente importantes, las de la polémica que suscitan controversia no son ni siquiera repetidas en televisión en un claro ejemplo de la censura que ya predicó hace semanas Javier Tebas. En las redes la gente se está movilizando porque son ya varias las situaciones en estas jornadas en las que ciertas acciones no han ofrecido repeticiones que despejen las dudas que sigue generando el arbitraje más avanzado del fútbol.

De hecho, está viralizándose de nuevo las declaraciones de Tebas en El Partidazo de Cope, donde habló sin tapujos de la censura que efectúan en las retransmisiones, en este caso con los periodistas que trabajan para la plataforma: «»Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar…», explicaba el presidente de La Liga que advertía: «Como preguntes algo que no está dentro del manual no volverás a salir. Si el canal está controlado por LaLiga, no vas a estar con un micrófono de LaLiga y vas a decir una cosa que no creemos apropiada para preguntar».