España-Costa Rica: arranca el camino hacia la estrella

España inicia su camino hacia la estrella en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. La selección que dirige Jorge Vilda se mide a Costa Rica en el primer partido del grupo C, en el que además están encuadradas con Zambia y Japón. Para evitar sustos, el equipo nacional está obligado a ganar ante las, a priori, cenicientas del grupo. Lo harán con la duda de si podrán contar con la mejor jugadora del mundo, Alexia Putellas.

La doble Balón de Oro llega a la cita entre algodones. Durante las concentraciones de Benidorm y Las Rozas, la jugadora del Barça se ejercitó con normalidad, pero al llegar a Nueva Zelanda, donde se ha instalado la selección para afrontar la Copa del Mundo, ha comenzado un plan especial que la ha impedido estar en diversos entrenamientos con el resto de sus compañeras. Aunque Vilda afirmó que el objetivo es que esté, queda en el aire su titularidad ante las ticas.

Aun así, su ausencia no debería ser un problema para España. Hay calidad más allá de Alexia para confiar en hacer algo grande en este Mundial. La base de jugadoras del Barcelona y del Real Madrid, a las que se suman veteranas como Jenni Hermoso o la pólvora de Alba Redondo, pichichi de la Liga F. Las posibilidades de la selección y los recursos con los que cuenta Vilda dan para llegar lejos, un objetivo que se han marcado en Palmerston North, donde se han instalado las españolas.

La primera de las pruebas será ante Costa Rica. España busca iniciar el camino hacia el título con buen pie en la primera de las siete finales que esperan disputar en Australia y Nueva Zelanda. A las 9:30 (hora española) comenzará a rodar el balón en el Sky Stadium de Wellington.

Muchas dudas en el once

Para el duelo, Jorge Vilda tiene multitud de opciones. Pero lo que más destaca son las dudas con Alexia Putellas. En caso de que la azulgrana no llegue, queda por saber si será Zornoza o Jenni Hermoso quien la sustituya. Donde no hay dudas es en portería ni en defensa, mientras que en ataque, Esther González apunta a ser la referente.

Misa Rodríguez, por tanto, estará bajo palos. La guardameta del Real Madrid se ha consolidado como la titular para el seleccionador y se estrenará de inicio en el Mundial. Escoltándola estarán Irene Paredes e Ivana en defensa, con Ona Batlle y Olga en los laterales.

Comienzan las dudas en el centro del campo, donde Teresa y Aitana parecen inamovibles. También lo es Putellas, aunque su presencia es una incógnita por su estado físico. En caso de que no esté, la sustituirán Zornoza o Jenni. También Hermoso tiene opciones de aparecer en el extremo derecho, aunque ese puesto parece reservado para Salma Paralluelo. Por la izquierda estará Mariona Caldentey y en punta la delantera granadina, Esther.

Costa Rica, en mal momento

Costa Rica afronta su segundo Mundial con la esperanza de mejorar las prestaciones de hace ocho años, cuando fue capaz de arañar dos empates, y catapultar una mejora en el fútbol femenino de su país. Amelia Valverde está al frente del combinado tico. Su mejor jugadora es Raquel Rodríguez, su mejor jugadora, que milita en los Portland Thorns. También tiene en sus filas a una de las futbolistas más jóvenes de esta Copa del Mundo, Sheika Scott, de 16 años.

Las costarricenses fueron cuartas en la última cita de selecciones de CONCACAF, pero no llegan en un buen momento. Los últimos resultados de las rivales de España no han sido nada buenos, puesto que no han conseguido ganar en ninguno de sus seis amistosos de 2023, con cuatro derrotas, dos empates y sólo tres goles a favor.