España consigue el segundo oro en los Juegos Paralímpicos de la mano de Yassine Ouhdadi

La segunda medalla de oro para la delegación española en los Juegos Paralímpicos es real. Después de la lograda por Anastasiya Dmytriv en natación en la tarde noche de este viernes, Yassine Ouhdadi dio este sábado la octava medalla al conquistar el oro en los 5.000 metros de la clase T13 para deportistas con discapacidad visual. Una carrera que fue controlada en todo momento y que definió con un brutal cambio de ritmo que le permitió saborear de nuevo el metal dorado, mientras que Kim López se quedó fuera del podio en el peso de la clase T12 donde era el actual bicampeón.

El español era el gran favorito y seguramente el rival a batir por su condición de ‘rey’ de la distancia, ya que a su oro en Tokyo 2020 añade los dos de los dos últimos Campeonatos del Mundo, el último el pasado mes de mayo y no dudó en demostrarlo con una sensacional carrera en la fue casi siempre en cabeza para reeditar su corona y dar a España el segundo metal dorado tras el de la nadadora Anastasiya Dmytriv en 100 braza SB8.

Yassine Ouhdadi sabía que una carrera lenta le perjudicaba y ese fue el guión de las primeras vueltas, aunque el fondista español no se descentró y estuvo siempre atento a cualquier movimiento. El primero en agitar la final fue el ecuatoriano Sixto Román Moreta, un movimiento que retrasó por momentos al actual campeón a los puestos traseros.

No fue por demasiado tiempo. El catalán volvió a situarse donde más le interesaba y le gusta, listo para responder al segundo movimiento, mucho más decisivo y ejecutado por el australiano Jaryd Clifford, el único de los finalistas asistido por un guía. Ambos aceleraron y sólo encontraron la respuesta del doble campeón del mundo, que siguió su estela.

Ouhdadi sabía que su momento estaba por llegar y lo hizo en cuando cruzaron la meta para dar la última vuelta y cuando por detrás apretaban también el resto. El español pegó un cambio descomunal para superar a los oceánicos y poner una distancia imposible para el resto que le permitió disfrutar incluso de la ovación de la grada en la recta final, aquella que la pandemia le impidió escuchar en Tokio hace tres años cuando inició un reinado en la distancia que sigue alargando. El campeón marcó un tiempo de 15:50.64 para ganar con mucha autoridad por delante de los rusos Aleksandr Kostin (15:52.36) y Anton Kuliatin (15:55.23).

Kim López cede el trono ante Yassine Ouhdadi

Por otro lado, Kim López, la otra gran baza del día en el Stade de France, abarrotado ya desde las 10.00 horas, no pudo conseguir su tercera medalla de oro consecutiva en el lanzamiento de peso de la clase F12 para deportistas con discapacidad visual.

«Me queda una sensación agridulce. Venía entrenando estos días, que veía la luz y estaba cerca de volver a estar en una marca bastante buena, la sensación de poder tirar incluso 17 metros, pero hoy no ha sido el día, no había fuerza, no nos hemos encontrado a gusto», señaló López en zona mixta.

«Esta gente lleva preparándose desde el anterior ciclo paralímpico y yo es que llevo dos meses. Es que lo que visteis en el Mundial era sin tocar una bola, era haciéndome daño en el codo. A día de hoy, el codo no me duele tanto, lo que tengo es hecha polvo de la espalda. No ha querido salir, pero estábamos para ganar. Ahora pienso en el año que viene y en llegar mejor que nunca y conseguir las cosas que nos pertenecen», sentenció.