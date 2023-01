Escandaloso: el VAR validó un gol del Elche en clarísimo fuera de juego

El Elche volvió a puntuar en Liga gracias a un polémico gol de Ponce en el minuto 81 que no debió subir al marcador por fuera de juego. El VAR, con Iglesias Villanueva, no vio el fuera de juego y el gol subió al marcador. Del Cerro Grande, árbitro de la contienda, pidió perdón a Sergio González al término del partido reconociendo el grosero error.

«El VAR no ha visto el fuera de juego previo al gol del empate del Elche y Del Cerro Grande me ha pedido disculpas. El VAR no puede fallar. El error nos ha costado dos puntos importantes», afirmaba el técnico del Cádiz a la conclusión del polémico partido de Liga Santander.

Cádiz y Elche empataron a uno en el partido que cerraba la jornada 17 de la Liga Santander, en un duelo que quedó marcado por un escandaloso error de Iglesias Villanueva en el VAR. El colegiado no vio un claro fuera de juego del jugador del Elche al recibir la pelota. El gol de Ponce no debió subir al marcador y el árbitro del partido reconoció el error tras el encuentro.