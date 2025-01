La escandalosa multa que deberá pagar Medvedev por romper la cámara de la red en el Open de Australia

Daniil Medvedev ha recibido una severa multa por parte de los organizadores del Abierto de Australia, con una multa de 76.000 dólares debido a su comportamiento durante el torneo. De esta cantidad, 10.000 dólares corresponden a la ruptura de la netcam, la cámara situada en la red, a la que golpeó con su raqueta en un arrebato de frustración.

Los otros 66.000 dólares se deben a una serie de actitudes inadecuadas, además de la negativa a asistir a la rueda de prensa tras su eliminación. El partido contra su verdugo, Tien, desveló el peor lado del tenista ruso. Medvedev perdió el control cuando el juego no seguía el curso que esperaba, y mostró una conducta impulsiva, lanzando su raqueta y evidenciando su ira. No obstante, gran parte de la multa está relacionada con su negativa a comparecer ante los medios al finalizar el encuentro.

Esta decisión, aunque comprensible dada la hora tardía, fue vista como inapropiada, especialmente considerando la programación del torneo. El partido se extendió a cinco sets y fue el último de la jornada, ya de por sí maratoniana en Australia. Dado que se continuó bajo iluminación artificial, el enfrentamiento concluyó pasadas las 2:30 de la madrugada, y la rueda de prensa estaba fijada para las 3:30.

Aunque el enfado de Medvedev tras ser eliminado por un rival considerablemente inferior en el ranking ATP pudo haber influido en su actitud, es cuestionable que se haya obligado a los jugadores a presentarse a esa hora, cuando tanto los tenistas como los periodistas estaban claramente exhaustos. Aún más, considerando que al día siguiente comenzaba otra jornada igualmente exigente.

Daniil Medvedev was fined $76,000 at this year’s Australian Open.

$10k for hitting the camera with his racquet during the 1st round.

$66k for his behavior during his match against Tien & not attending press.

His total winnings were $124k.

pic.twitter.com/bDQ4aj064j

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 18, 2025