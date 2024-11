El técnico del Estrella Roja da casi por perdido su partido ante el Barcelona: «Creo que saldrán victoriosos»

El entrenador del Estrella Roja de Belgrado, Vladan Milojevic, afrontó la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra los hombres de Hansi Flick sin esperanzas de ganar: «Creo que el Barcelona saldrá victorioso, está en un momento de forma increíble y es un partido que debemos disfrutar como jugadores y aficionados”, afirmó el técnico del conjunto serbio.

Al ser preguntado por si el Barcelona tienen algún punto débil, Milojevic contestó que «es muy difícil decir eso, tenemos que concentrarnos y enfrentarlos de la mejor manera posible para intentar lograr lo que planeamos en el entrenamiento para presentarnos ante las gradas llenas en nuestro estadio». Asimismo, el míster del Estrella Roja admitió sin duda alguna que «nos llega el mejor equipo de Europa, el Barcelona está en su mejor momento en todos los momentos del juego. Juegan con inspiración, entusiasmo y llenos de confianza en sí mismos».

«Cuando juegas en el campeonato local, tienes el control y cuando entras en otra competición como la Champions y juegas contra equipos increíbles, es diferente. Esto no causa frustración, más bien causa cierta incomodidad. Es algo de lo que hablamos y analizamos», señaló Milojevic.

No obstante, al técnico serbio le recordaron que el conjunto culé ha perdido esta temporada ante Mónaco y Osasuna, y le preguntaron si podía sacar alguna conclusión sobre esos partidos: «No miro eso. No nos preparamos para el partido mirando dónde perdió nuestro oponente, sino que nos preparamos colectivamente para los partidos. El Barcelona está en un buen momento, ha llevado el juego a la perfección y está jugando a un nivel muy alto, acorta el campo y tiene una combinación espectacular en todo lo que hace».

El ‘Messi’ serbio: «Soy mejor que Lamine»

Comparado en Serbia con Leo Messi, el mediapunta Andrija Maksimovic reconoció la influencia del argentino en su carrera, pero trató de aparcar las comparaciones. En la previa del duelo ante el Barcelona, aseguró que «Messi es mi ídolo, pero me gustaría que me recordaran como Andrija Maksimovic».

El joven de 17 años es conocido como el «pequeño Messi» en Belgrado por su forma de jugar, aunque en realidad es contemporáneo de Lamine Yamal, ya que ambos nacieron en el mismo año, 2007. El talentoso centrocampista recalcó que está listo para medirse al conjunto de Flick. «No estoy nervioso, estoy contento de jugar contra un equipo grande como el Barcelona».

Asimismo, Maksimovic lanzó un órdago a Lamine: «Es un gran jugador, ya nos encontramos en el pasado y mañana saldré al campo a enseñar que soy mejor que él. También está Cubarsí. Los dos tienen mi edad. Espero que podamos cambiar las camisetas cuando termine el partido».

El Estrella Roja recibirá al Barcelona tras sumar tres derrotas en los tres encuentros en la máxima europea esta temporada. Una situación que contrasta con su momento en la competición local, donde acumula doce victorias y un empate.

Una de las claves será el ambiente que se espera en el Rajko Mitic, el estadio del Estrella Roja, conocido en el mundo del fútbol como el Pequeño Maracaná o Marakaná en la propia Serbia que contará con un lleno absoluto.