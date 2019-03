Enric Millo contesta a Piqué: “Demuestras intransigencia con quien piensa diferente a ti”

Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017, ha pedido a Gerard Piqué que no "difame" su nombre y asegura que intenta "generar odio en contra mía"

El ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha contestado al futbolista del Barcelona Gerard Piqué después que este le acusara de “mentir y manipular los vídeos”. Millo ha aprovechado para responder al central azulgrana, al que últimamente le ha dado por hablar de temas políticos en vez de centrarse en lo meramente futbolísticos, y pedirle que no “difame” su nombre.

“La irresponsabilidad de convocar una multitudinaria concentración contra la acción de una comitiva judicial conlleva un enorme riesgo. El vídeo completo demuestra que el fragmento es cierto, ‘saldrán cuando nosotros lo digamos’, y que al ‘decidir’ que ya podían salir el control estaba perdido”, asegura el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña durante los meses de septiembre y octubre de 2017.

La irresponsabilitat de convocar una multitudinària concentració contra l'acció d'una comitiva judicial comporta enorme risc. El video complert demostra que el fragment és cert, "sortiràn quan nosaltres ho diguem", i que al "decidir" que ja podien sortir el control estava perdut. https://t.co/Us7GC3yQNz — Enric Millo (@EnricMillo) March 7, 2019

Acto seguido en otro tuit, Millo le recrimina a Piqué que está intentando generar odio contra él y que no respeta su opinión: “No difames mi nombre hombre…! Gerard Piqué yo no te he insultado nunca, respeto tu manera de pensar. Tú demuestras ahora intransigencia con quien piensa diferente a ti, y voluntad de generar odio en contra de mí. Decir la verdad es el mejor camino para defender la libertad!”.