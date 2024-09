El enganchón de Abelardo con un periodista de Cartagena: «Escucharte ni me apetece, qué aburrimiento»

Abelardo Fernández, el Pitu, la tomó este domingo con un periodista de Cartagena en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el partido contra el Oviedo disputado en el Carlos Tartiere (1-0). El entrenador de Gijón habló de una disparidad en las preguntas de los medios de comunicación en función de los resultados, a lo que Juan Pedro Hurtado, locutor de Onda Regional de Murcia, le rogó que escuchase su retransmisión del choque al que el técnico hacía alusión.

«Escuchar la retransmisión ni me apetece… Qué aburrimiento», respondió el Pitu después de afirmar que la narración del periodista en la victoria del Cartagena contra el Eldense debió ser diferente. «El Oviedo tiene un presupuesto 100.000 veces mayor al del Cartagena, pero bueno si tú no lo ves así tampoco me importa mucho», dijo en primer lugar.

A la repregunta del periodista murciano: «¿Ha jugado mejor el Cartagena que otras veces?», Abelardo continuó de la siguiente forma: «Ha jugado el partido que tenía que jugar. Seguro que si ganamos o empatamos me cambias las preguntas». «En absoluto», niega el narrador, a lo que insiste el asturiano: «Anda que no conozco yo estas ruedas de prensa, si siempre pasa igual…»

«El día del Eldense que ganamos fue el peor partido que hicimos. No lo dijiste, las preguntas fueron distintas. No voy a entrar en un debate contigo, no me apetece. ¿Hay alguna pregunta más?», le dice Abelardo, a lo que este responde: «He recorrido muchos kilómetros (de Cartagena a Oviedo)», antes de formular su última pregunta: «¿Cree que a pesar de haber perdido hoy el equipo está en el camino de lograr los objetivos: ganar, sumar puntos…?»

Nuevo enganchón de Abelardo con la prensa

«El objetivo del Cartagena, por presupuesto y por todo, es permanecer en Segunda División. Creo que merecemos más puntos de los que tenemos, pero esto es fútbol. Las ruedas de prensas cambian según el resultado y el fútbol es así», insistió. «Si quiere le paso la retransmisión para que vea que no es así», le recordaba el periodista. Ahí es cuando Abelardo le responde de mala manera.

«Por Dios, escucharte en la retransmisión ni me apetece. No, gracias. Qué aburrimiento…», zanjó el técnico. La comparecencia concluyó con ese momento de tensión y Abelardo se marchó de la sala de prensa del estadio del Oviedo después de este enganchón con un periodista, el cual no es su primero ni segundo en su trayectoria como entrenador.