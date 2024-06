Encuentran muertos y abrazados al esquiador Jean Daniel Pession y su novia

Conmoción y luto en el mundo del esquí y en general el deporte, que llora la muerte de Jean Daniel Pession, miembro del equipo italiano de esquí de velocidad en la Copa del Mundo, y de su novia, Elisa Arlian, después de sufrir una caída a unos 700 metros de altura desde la cima del monte Zerbion, una montaña de los Alpes Peninos en el valle de Aosta, Italia, tal y como informó la RAI.

Según el diario británico The Sun la pareja hizo una «excursión romántica», pero cuando el hombre de 28 años y la mujer de 27 no regresaban a casa despertaron la preocupación de sus familiares. Han sido los medios italianos los que han dado más detalles sobre el trágico accidente que sufrieron en la montaña: «Salieron temprano por la mañana para alcanzar la cumbre que conocían bien. Cuando sus familias vieron que no volvían llamaron al servicio de emergencia y de inmediato se activaron helicópteros (de búsqueda y rescate)».

La Federación Italiana de Deportes de Invierno confirmó la triste noticia en su página oficial: «Una terrible tragedia golpea al mundo de los deportes de invierno y, en particular, al esquí de velocidad. Jean Daniel Pession, miembro del equipo mundialista de veintiocho años, perdió la vida en un trágico accidente de montaña ocurrido sobre Champoluc. Su novia también murió junto con Pession».

«A lo largo de su carrera, el nativo del Valle de Aosta obtuvo los mejores resultados en 2021, ocupando el decimoquinto lugar en la clasificación final de la Copa del Mundo, mientras que en el Campeonato del Mundo de 2022 en Vars ocupó el puesto 22. El presidente Flavio Roda y toda la Federación expresan su apoyo. Nuestro más sentido pésame a la familia Pession por esta trágica desgracia», añadió la institución en su triste comunicado.

Luto por Jean Daniel Pession y Elisa Arlian

Uno de los detalles más desgarradores del caso, que aún no tiene una causa concreta sobre cómo sucedió, fue publicado por el diario Daily Mirror: «Los cuerpos sin vida de la pareja fueron encontrados aún abrazados, mientras un médico confirmaba sus muertes». Además, informaron que las dos víctimas sufrieron «evidentes lesiones por la caída». Elisa Arlian, de 27 años, era instructora de esquí de fondo en Saint-Barthélemy y profesora de primaria en la escuela Saint-Marcel.

En sus redes sociales, Jean Daniel Pession y Elisa Arlian solían mostrar sus aventuras en las montañas a sus seguidores y su amor. «Por otros cien años como este», escribió el tenista en una foto reciente de ambos besándose. Unos post que ahora se han inundado de comentarios lamentando lo sucedido. El presidente de la Federación, Flavio Roda, habló así de lo ocurrido: «Esta es una tragedia terrible para el mundo de los deportes de invierno, especialmente para el esquí de velocidad. En nombre de toda la federación, hago llegar nuestro más sentido pésame a la familia Pession en este momento de dolor inimaginable».

«Dos jóvenes vidas rotas por un accidente en la montaña, la montaña que era su pasión. En este momento de profunda tristeza, expresamos nuestra cercanía a las familias, a los amigos y a toda la comunidad deportiva, estrechándolos con afecto y compasión», añadió el presidente del Consejo del Valle de Aosta, Alberto Bertin.