El Eintracht se burla del Barça tras ganar la Europa League

El Eintracht de Frankfurt, verdugo del Barcelona en la Europa League, se proclamó este miércoles campeón del torneo tras vencer en la tanda de penaltis al Rangers en una final muy disputada, con muchos héroes, que dejó al conjunto alemán como campeón. En la euforia de la celebración, donde estuvieron muy presentes en las redes sociales, el Eintracht dejó algún recado al Barça en forma de burla.

El conjunto alemán, ya con el título de campeón de Europa League bajo el brazo tras 42 años sin lograr uno europeo, escribió en redes sociales un polémico tweet que corrió como la pólvora. Casi 5.000 me gusta tiene la publicación en Twitter con el título que decía: «Fuimos locales en España. Otra vez».

El Eintracht estuvo muy bien representado por su afición en La Cartuja, en Sevilla, sede de la final. El comentario hacía alusión al partido que disputaron en el Camp Nou en los cuartos de final, donde sellaron su pase a las semifinales y llegaron a dominar el partido por 0-3. Además, las gradas presentaron una imagen insólita en el estadio blaugrana con casi 40.000 aficionados alemanes de un blanco impoluto, color de los germanos.

El Eintracht superó en los cuartos de final de la Europa League al Barcelona. El partido de ida en tierras alemanas quedo en empate, 1-1, con todo abierto para la vuelta. Fue en el Camp Nou donde todo explotó. La imagen que presentaba el estadio, con más aficionados visitantes que locales, dejó una sensación inaudita, los cánticos parecían que los locales era los hinchas del Eintracht. Los alemanes pasaron por encima de los culés, que se encontraron con un 0-3 que dejó helada a la poca afición blaugrana que asistió al partido. Pese al arreón final, el 2-3 final dio el pase al Eintracht.

Curiosamente, esta no es la primera burla pública del Eintracht de Frankfurt sobre el Barcelona. Ya en el pasado el cuadro alemán usó sus redes para reírse con sorna de los blaugrana. Tras el mencionado 2-3 en el Camp Nou, los alemanes aprovecharon que al otro lado del charco, Lanús le ganaba el mismo 14 de abril al Barcelona SC en la Copa Sudamericana por 3-1. «Ganarle al Barcelona un 14 de abril», decía el tweet que iba acompañado de un icono en el que estrechaba las manos con el club argentino.

Hubo más. Fue en octubre de 2020, meses después de una de las mayores humillaciones de la historia del Barcelona, la que vivió el equipo que entrenaba Quique Setién en la Champions League postconfinamiento, en la que el Bayern de Múnich les endosó un abrumador 2-8. El cuadro alemán perdía en la Bundesliga ante el cuadro bávaro por 5-0 en el Allianz Arena y se lo tomaban con cierto humor para desgracia de los culés: «Caemos antes los campeones de Europa por menos goles que el Barcelona».

⏹ FINAL — We fall to the Champions of Europe by less goals than @FCBarcelona did. pic.twitter.com/fJHv0uuF8T

— Europa League Champion 2022 (@eintracht_us) October 24, 2020