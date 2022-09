Eder Sarabia estalla contra la Liga aburrida de Tebas por las pérdidas de tiempo

Eder Sarabia, entrenador del Andorra, estalló en redes sociales tras el partido que se disputó frente al Mirandés en el Estadio Municipal de Anduva. El encuentro, que finalizó con resultado final de 1-1 con gol de los andorranos en el minuto 98, estuvo marcado por las interrupciones y pérdidas de tiempo entre los jugadores de ambos equipos.

El ex ayudante de Quique Setién no dudó en pedir públicamente la necesidad de tomar cartas en el asunto sobre el poco tiempo que se disputa en el fútbol español. «El partido de hoy ha durado 102’, pero el tiempo real de juego ha sido de 44’. Igual, entre todos, deberíamos tratar de solucionar este tema», publicó en Twitter el entrenador del principado en una postura cada vez más extendida acerca de la Liga aburrida de Tebas.

Y es que Sarabia no ha sido el único en quejarse sobre el tiempo efectivo que se disputa en España. Xavi Hernández ya se quejó tras el primer partido de Liga frente al Rayo Vallecano: «Me parece ridículo que no se aplique el tiempo efectivo en el fútbol. ¿No pone la UEFA eso del fair play? Bien, pues esto no es fair play».

El partido de hoy ha durado 102’, pero el tiempo real de juego ha sido de 44’. Igual, entre todos, deberíamos tratar de solucionar este tema. pic.twitter.com/xmtbFQVmrB — Eder Sarabia (@edersa10) September 11, 2022

Recientemente salieron a la luz los datos de las cinco grandes ligas de Europa en relación a los minutos de juego real y efectivo, siendo la Liga de Tebas la que más minutos disputa con una media de 99 minutos y 22 segundos y a la vez la que menor tiempo efectivo tiene con solo 52 minutos y 32 segundos disputados con la pelota en juego.

La nueva regla del juego efectivo es algo que vienen pidiendo muchos entrenadores y jugadores dentro del mundo del fútbol, ya que cada vez más viene repitiéndose las incesantes pérdidas de tiempo siendo el fútbol español en una de las ligas más aburridas de Europa.