El Ecuador-Argentina de esta madrugada trastoca los planes del Cholo

El partido Ecuador-Argentina que se disputa esta madrugada (1.00 hora española) en el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil trastoca por completo los planes del Cholo Simeone de cara al transcendental choque del sábado ante el Villarreal. Los cinco internacionales argentinos del equipo llegarán a España con apenas dos días de margen para entrenar, lo que condicionará al técnico rojiblanco para confeccionar la alineación.

El calendario juega esta semana en contra de los intereses del Atlético ya que Argentina será una de las últimas selecciones en jugar su segundo partido oficial en este primer parón de la temporada. La selección de Scaloni deberá volver desde Ecuador hasta Buenos Aires y ahí comenzará el viaje de regreso de los jugadores, que deberán afrontar un vuelo trasatlántico de más de diez horas. Si todo va bien estarán disponibles en los entrenamientos del jueves y del viernes. Muy poco margen de cara al choque ante el Villarreal, programado para el sábado.

Simeone confía en que Scaloni les dosifique, dado que el partido ante Ecuador es absolutamente intrascendente para ambas selecciones, clasificadas ya matemáticamente para el Mundial del año próximo. En el último encuentro ante Venezuela fueron titulares Nahuel, Almada y Julián y entraron en la segunda parte Nico González y Giuliano Simeone. Es de esperar que, sobre todo Julián Álvarez, tenga esta madrugada descanso, aunque todo dependerá del criterio del seleccionador argentino.

En circunstancias similares Simeone ha dejado en el banquillo a los internacionales argentinos y ha priorizado como titulares a los jugadores con los que ha podido entrenar durante la semana, aunque también es cierto que ha habido excepciones y el año pasado Julián salió de inicio pese a haber vuelto tan sólo 48 horas antes. Será una decisión que deberá valorar el Cholo, que por supuesto es consciente de la enorme importancia del choque ante el Villarreal, en el que el Atlético buscará su primera victoria de la temporada.