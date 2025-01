La dura crítica de un ex jugador del Barcelona: «Si fuera una empresa habría desaparecido hace mucho»

La situación del Barcelona empieza a dañar la imagen del club fuera de España, hasta el punto de que un ex futbolista del conjunto culé se ha despachado a gusto tras el nuevo bochorno vivido con el caso Dani Olmo. Se trata de Ronald de Boer, que estuvo una temporada en el Camp Nou, coincidiendo allí con su gemelo Frank. El neerlandés ha sido claro: «Si el Barcelona fuera una empresa normal hace mucho tiempo que habría sido declarada en quiebra o habría desaparecido».

De Boer ha criticado la decisión del CSD de darle la cautelar al club con Dani Olmo y Pau Víctor, dejando claro que se está perjudicando al resto de clubes, que sí que cumplen con el reglamento de la RFEF y de la Liga. «Por un lado, es desgarrador que esto pueda volver a suceder, y que otros clubes que realmente intentan hacerlo lo mejor posible y actuar de manera justa, tal como hemos acordado, se vean afectados», desvela el que fuera también jugador del Ajax.

«El Barcelona, otra vez, parece que se sale con la suya, pero en realidad es una locura que esto pueda pasar, porque si fuera una empresa normal o algo así, ya hace mucho tiempo que habría sido declarada en quiebra o habría desaparecido», apunta el neerlandés.

En unas declaraciones en la cadena de televisión de su país Ziggo Sport, Ronald de Boer no ha dudado en hablar sobre la gestión de Joan Laporta y sobre los últimos escándalos del conjunto barcelonista. «Está convirtiéndose en una auténtica telenovela», apunta, antes de volver a hablar sobre el caso que ha escandalizado al fútbol español.

«Mira, el Barcelona aprovecha cualquier cosa para asegurarse de que puedan contar con Olmo. Víctor también, pero especialmente Olmo, porque es un jugador muy importante», ha señalado De Boer. Además, ha tildado de «payasadas» las últimas triquiñuelas realizadas por la directiva para poder inscribir a sus jugadores: «No sé cómo terminará todo esto, pero es profundamente lamentable que un club tan hermoso como el Barcelona tenga que recurrir a estas payasadas una y otra vez».

Por último, ha dado los motivos por los que considera que el Barcelona recurre a todas estas artimañas para conseguir inscribir a sus futbolistas, a pesar de la delicada situación financiera en la que se encuentra. «Querían seguir compitiendo con el Real Madrid. Y era un deseo constante de éxito. Luego un estadio nuevo, y esto, y aquello, y parecía que todo era posible. Y ellos también pensaban que podían lograrlo», añade.

«Hubo un período, por supuesto, con Messi, Iniesta, Xavi y todos esos, donde el cielo era el límite. Pero ya no es así. Cuando escuchas ahora que el nuevo estadio ya ha sido retrasado, que lo querían para noviembre, pero que aún no estará listo, parece que no hay fin a la vista de todos estos problemas», ha finalizado De Boer.