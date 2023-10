Dura confesión de Pete Sampras sobre su mujer, la actriz Bridgette Wilson

Pete Sampras, siempre discreto en lo que se refiere a hablar de su vida privada, ha hecho una excepción en las últimas horas. El ex tenista estadounidense ha compartido que su mujer, la actriz Bridgette Wilson, está luchando contra un cáncer de ovarios. Sampras, ganador de 14 Grand Slams y durante 286 semanas número uno del mundo, reconoció que es «difícil ver» a su esposa atravesar «un desafío como este».

Sampras ha enviado un comunicado a la ATP en el que informó de la situación por la que ataviesa su mujer, la actriz, cantante y modelo Bridgette Wilson, quien está recibiendo tratamiento después de que le diagnosticasen su enfermedad en diciembre de 2022. Pete Sampras pide «humildemente buenos deseos y oraciones» para «nuestra familia mientras Bridgette continúa prosperando en su proceso de curación».

El ex jugador estadounidense ha querido informar que su esposa se encuentra recibiendo tratamiento después de que le diagnosticasen cáncer de ovarios en diciembre de 2022, hace ya diez meses. «Como la mayoría ya sabe, soy una persona bastante tranquila y reservada. Sin embargo, el año pasado fue un momento excepcionalmente desafiante para mi familia y he decidido compartir lo que ha estado sucediendo. El diciembre pasado, a mi esposa, Bridgette, le diagnosticaron cáncer de ovarios. Desde entonces, se sometió a una cirugía, recibió quimioterapia y continúa con una terapia de mantenimiento específica», comienza explicando.

Pete Sampras opened up about his wife, Bridgette, who’s been battling ovarian cancer.

Cancer is a monster.

It doesn’t just eat at one person. It eats at their entire family.

Pete’s statement:

“As most have come to know, I am a pretty quiet & private person. However, this… pic.twitter.com/104xFLi9uM

