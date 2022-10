¿Dónde fichar a otro Luis Suárez? Es la pregunta que se hace la afición del Atlético de Madrid y que seguramente replica gran parte de la cúpula directiva. La ausencia de un goleador está lastrando a un equipo que no encuentra la forma de vulnerar la portería contraria. Su falta de efectividad le mantiene lejos de la cabeza en la Liga y al borde de la eliminación en la Champions. Es un problema de primer nivel, y no parece que vaya a haber una solución inmediata. Hoy más que nunca, a la vista de los resultados, se comprende la influencia que tuvo el uruguayo en el último título de Liga del Atlético. Sin él hubiera sido imposible.

En la Europa League de 2012 estuvo Falcao, en la Liga de 2014 Diego Costa, en la Europa League de 2018 Griezmann y en la Liga de 2021 Luis Suárez. Cada gran éxito de Simeone en el Atlético de Madrid ha estado asociado a la presencia en la plantilla de un goleador de primer nivel. Algo de lo que carece el equipo ahora que Griezmann ha dado un paso atrás en su relación con el gol. Los números ponen de manifiesto cuál es el verdadero problema de esta temporada: se han necesitado…¡¡¡86 remates!!! para marcar los cinco últimos goles: 12 ante el Real Madrid, 20 ante el Sevilla, 13 ante el Girona y, atención, nada menos que 41 en los dos encuentros ante el Brujas sin que se pudiera batir ni una sola vez al internacional belga Simon Mignolet, suplente de Courtois en la selección.

Detectar la raíz del problema es relativamente sencillo. El Atlético tiene en nómina a cinco grandes delanteros: Joao, Morata, Griezmann, Correa y Cunha. Sin embargo ni uno solo de ellos es diferencial. Griezmann lo fue antes de irse al Barcelona, pero ya queda poco de aquel goleador y ahora, con 31 años cumplidos y menor punta de velocidad, su papel en el campo es otro. Correa y Morata van por rachas, Cunha nunca ha tenido una buena relación con la portería adversaria y Joao…lo de Joao es para darle de comer aparte. El portugués cumple su cuarta temporada en el equipo y su mejor registro fueron los ocho goles marcados el pasado curso en Liga. Lejos, lejísimos de ser considerado un killer.

Simeone está siendo muy criticado esta temporada, pero en realidad su cuota de responsabilidad es menor de lo que parece. Poca culpa tiene el entrenador de que su equipo remate 41 veces a la portería del Brujas sin ser capaz de marcar un solo gol. El Cholo es el primero en ser consciente de las limitaciones de sus delanteros, y por eso no se oponía en verano a la llegada de Cristiano. Sabe que, aún estando en el ocaso de su carrera, CR7 tiene más gol él solo que sus cinco delanteros juntos. ¿Significa eso que el Atlético irá a por él en enero? No es descartable, sobre todo si el equipo sigue adelante en Champions, competición que podría jugar el portugués a partir de octavos de final. Sobre todo porque la tesorería del club no está para plantearse pagar dinero por un primera espada.

Mientras, sin embargo, queda un mes de competición que puede ser dramático porque antes del corte del Mundial se decidirá la clasificación para la siguiente fase de la Champions, además de disputarse seis jornadas de Liga en tan sólo 25 días en las que el equipo carece de margen de error si no quiere despedirse de pelear el título antes de que comience 2023. Para empezar toca pensar en San Mamés, campo que se le da muy mal al Atlético de Madrid en las últimas temporadas, y que se visitará el próximo sábado en un encuentro decisivo. Otro más.