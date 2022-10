Las cuentas del Atlético para llegar a octavos

Aunque el empate era un marcador mejor, la victoria del Oporto en Leverkusen no es un mal resultado para el Atlético, al que podría bastarle con cuatro puntos en las dos últimas jornadas, aunque todo depende de lo que suceda en el Brujas-Oporto de la siguiente jornada. Pase lo que pase, lo que está claro es que será necesario puntuar en Portugal. No hay forma de clasificarse sin esta premisa.

Clasificado matemáticamente el Brujas, que necesita un punto en la próxima jornada ante el Oporto para garantizar la primera plaza del grupo, el segundo puesto se decidirá en los dos partidos que quedan, en los que se perfila, al igual que sucedió la pasada temporada, un mano a mano entre españoles y portugueses para lograr el pase a los octavos de final.

El Atlético está, con cuatro puntos, a dos del Oporto, con quien tiene que enfrentarse en Do Dragao en la última jornada. Antes toca recibir al Bayer Leverkusen que, con tres puntos, es colista del grupo, aunque no está aún descartado. Eso sí, sus escasas opciones pasan por ganar en el Metropolitano, por lo que los de Simeone ya saben que no se van a encontrar a un enemigo encerrado como el Brujas, sino a un rival que va a venir a buscarles porque no les queda otra.

No hay forma de que los rojiblancos se clasifiquen en la próxima jornada, pero sí es posible que queden eliminados, lo que sucedería si no ganan al Bayer y el Oporto suma los tres puntos en Brujas. En realidad son vitales los próximos resultados para definir la situación en la última semana de competición. Si el Atlético gana al Bayer y el Oporto no lo hace en Bélgica los rojiblancos se clasifican con un empate en Portugal. Sea como sea, una victoria rojiblanca les garantiza depender de sí mismos en la última jornada, y puede que también suceda lo mismo con el empate, aunque en ese caso sí sería obligatorio volver con los tres puntos de Portugal, como sucedió hace justo un año.