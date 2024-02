El dineral que se juega el Barcelona ante el Nápoles

El Barcelona tendrá una presión añadida en la eliminatoria de octavos de final en la Champions League ante el Nápoles. Pasar de ronda rumbo a los cuartos de final se ha antojado como un imprescindible, ya no sólo a nivel deportivo (que también), sino para salvar una gran cantidad de dinero que presupuestaron a principio de temporada.

Y es que en los presupuestos de principio de temporada, el Barcelona volvió a dar por hecho en sus previsiones de ingresos alcanzar los cuartos de final de la Champions League. Este mismo caso ya se produjo en las dos últimas temporadas y el agujero económico al que se enfrentaron fue letal.

«El año pasado perdimos 23 millones de ingresos por no pasar (de fase de grupos en la Champions League). Estoy convencido de que llegaremos. Este año se ha llegado a un acuerdo con los jugadores para que haya prima en caso de título, no por pasar», dijo Eduard Romeu allá por el mes de octubre sobre las previsiones del club con el equipo en esta competición.

La pasada temporada, el Barcelona quedó eliminado en la fase de grupos y se dejó por el camino más de 20 millones de euros. Las cuentas son sencillas: el conjunto azulgrana, en sus previsiones contemplaba alcanzar no sólo los octavos sino los cuartos de final de la Champions League. La UEFA pagaba a cada club -este año será igual- 9,6 millones de euros por pasar a octavos y otros 10,6 por hacerlo a cuartos. Un total de 20,2 millones de euros que tenían previstos y que finalmente quedaron como pérdidas.

Este año, las previsiones han sido las mismas. Haber pasado a los octavos de final ya han conseguido ingresar esos primeros 9,6 millones de euros, pero todavía quedan por ingresar los últimos 10,6. A partir de semifinales, todo serán ingresos no esperados y que supondrían un auténtico bálsamo para las arcas del club azulgrana. En el caso de acceder a semifinales, la cantidad que entrega la UEFA por clasificarse es de 12,5 millones. En el caso de dar un paso más y alcanzar la final, 15,5 millones más. Pero eso son palabras mayores.

Obligación de llegar a cuartos

Por todo ello, el Barcelona tiene ante el Nápoles la obligación de pasar de cuartos de final para salvar esos 10,6 millones de euros. Pues el club ya ha contado con esa cantidad de dinero durante la temporada y de no conseguir el pase volvería a producir otro agujero económico. Además, la UEFA reparte por victoria 2,8 millones de euros, por lo que en estos dos encuentros, el Barcelona podría sumar casi seis millones de euros más si consigue vencer ante el Nápoles.

La temporada del equipo no está siendo nada buena. De hecho, Xavi Hernández anunció su marcha a partir del 1 de julio de 2024 por los malos resultados cosechados y tiene con la Champions League su última oportunidad de levantar la Orejona con el Barcelona. Pero no será fácil, pues las sensaciones no son nada buenas y el juego no convence a la afición culé.

Además, en la lista de favoritos a levantar el título, el Barcelona no aparece ni entre los cinco primeros. El conjunto azulgrana, según las casas de apuestas es séptimo por detrás del Manchester City, Real Madrid, Bayern de Munich, PSG, Arsenal e Inter de Milan. Por ello, no será nada sencillo alcanzar la final, pero por el momento tienen la obligación de pasar a los cuartos de final.