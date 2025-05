El día en el que la FIFA impidió a Manolo el del Bombo animar a España

En julio de 2018 se produjo uno de los episodios más tristes de la etapa de Manolo el del Bombo con España. Los hechos tuvieron lugar en el Mundial de Rusia y la culpable de este suceso fue la FIFA. El máximo organismo del fútbol mundial le impidió entrar su famoso instrumento al estadio. Por primera vez en 10 mundiales, Manolo y su bombo tenían que separar sus caminos. No podían entrar juntos al campo y, por tanto, no sonaría el famoso cántico de «ES-PA-ÑA».

Tras lo acontecido, Manolo el del Bombo pidió ayuda a la Federación, al Gobierno e incluso al Rey Felipe VI para que intervinieran y así poder entrar al Mundial de Rusia. «Me dicen que son las normas, no me dan más explicaciones», contaba el protagonista en aquel momento. El aficionado número uno de la Selección no entendía nada. Ha seguido al combinado nacional desde el Mundial de España 82 y nunca le había sucedido.

«Llevo diez mundiales acompañando a la selección y nunca me había pasado esto», agregó. Lo cierto es que para esta cita mundialista la FIFA prohibió el acceso a los estadios con instrumentos ruidosos tipo tambores, vuvuzelas y cosas así. La idea era que no se repitiera lo vivido en Sudáfrica. Por eso le impidieron a Manolo la entrada con el bombo. De ahí que este pidiera ayuda a las autoridades españolas para pedir que le dejaran entrarlo.

«Pido a España entera, al presidente del Gobierno o a quien sea, que hagan algo para que el bombo de España, que es de todos, entre el próximo domingo al fútbol», comentó en ABC en su día. Su mensaje llegó a los dirigentes de la Federación que hicieron todo lo posible por convencer a la FIFA que dejara a Manolo el del Bombo entrar con su instrumento al terreno de juego. Tras la intervención del ente federativo, el animador número uno de España pudo entrar al siguiente partido junto al Bombo.

Así, el famoso cántico de «ES-PA-ÑA» pudo sonar durante el Mundial de Rusia gracias a la Federación. Manolo recuperó su bombo y la sonrisa al poder tocar por los estadios de Rusia. La Selección necesitaba al Bombo de España para hacerse notar en el partido de octavos frente a la anfitriona, ya que en la fase de grupos tan solo pudo entrar con él a un partido. Manolo el del Bombo recorrió las gradas del estadio de Loujniki (Moscú) durante el choque de octavos de final animando a España. El equipo notó su aliento, pero terminó cayendo en los penaltis por 4-3.