Detienen al presidente del Xerez CD por un presunto caso de malos tratos

Según esta información, la detención se produjo durante la jornada del domingo y el máximo dirigente del Xerez CD fue trasladado a dependencias policiales, concretamente a la Comisaría de la Policía Nacional de Jerez de la Frontera.

La investigación está siendo gestionada por la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional, el cuerpo especializado en este tipo de delitos. Tras la detención, Juan Luis Gil permaneció en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial, un trámite que se debe producir a lo largo de este lunes. Será entonces cuando la autoridad judicial determine las medidas a adoptar y el alcance real de los hechos investigados.

En un primer momento, tal y como apuntan en Radio Jerez, es una presunta agresión a la pareja del presidente del Xerez CD el origen de la intervención policial, motivo por el que ha sido detenido. Como establece el ordenamiento jurídico español, el procedimiento se encuentra bajo el principio de presunción de inocencia. En esta fase inicial, corresponde exclusivamente a la autoridad judicial esclarecer lo sucedido a partir de las diligencias practicadas, las declaraciones y las pruebas que se aporten en el proceso.

La noticia ha tenido un fuerte impacto en el entorno del Xerez Club Deportivo. El equipo está inmerso en un tramo clave de la temporada en el Grupo IV de Segunda Federación y este mismo domingo disputó un encuentro ante el Águilas FC que finalizó con empate a uno, un encuentro que tampoco ha estado exento de polémica. La ausencia de Juan Luis Gil en el palco del Estadio Chapín ya había llamado la atención de los asistentes, lo que dio pie a especulaciones que horas después cobraron sentido con la confirmación de la detención.

El contexto deportivo del fin de semana tampoco estuvo exento de incidentes. En la previa del encuentro ante el Águilas FC se produjo una agresión, confirmada por el propio club murciano, a un integrante de su cuerpo técnico por parte de un miembro de la seguridad privada del Xerez. Este hecho obligó a retrasar el inicio del partido durante 45 minutos y llegó a poner en duda la disputa del encuentro, añadiendo aún más tensión a una jornada ya marcada por los acontecimientos extradeportivos.

Sobre la detención de Juan Luis Gil, el Xerez CD no ha emitido ningún comunicado pero sí ha salido al paso sobre la denuncia del Águilas FC. «El Xerez Club Deportivo ha tenido conocimiento del comunicado emitido por el Águilas Fútbol Club en relación con un incidente ocurrido en los prolegómenos del partido», explican en su escrito, reflejando que «la entidad rechaza de manera absoluta cualquier forma de violencia, dentro y fuera de los terrenos de juego, valores que siempre han formado parte de nuestra identidad y trayectoria histórica».

Se trata de un comunicado que muchos han interpretado como palabras hábiles para el presidente del club, detenido: «El Xerez Club Deportivo desea manifestar que no dispone, en este momento, de información suficiente y contrastada sobre el desarrollo del suceso, por lo que considera necesario actuar con prudencia y responsabilidad hasta que los hechos puedan ser esclarecidos por las autoridades competentes. Tal y como señala el propio Águilas FC, se trataría de un hecho de carácter individual, que en ningún caso representa ni al Xerez CD como entidad, ni a sus valores, ni al comportamiento general de las personas que forman parte del club».

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD, estuvo en la reciente Supercopa de España, como demuestra diversas imágenes que están circulando por las redes del presidente del club jerezano. En ellas se le puede fotografiándose con el título de campeón, así como con personalidades como Joan Laporta o Emilio Butragueño.