Gosder Cherilus, ex jugador de la NFL, ha sido detenido por orinar sobre una mujer mayor en un avión. El estadounidense, de 40 años, provocó un escándalo en un vuelo de Boston a Dublín por el que el viaje se tuvo que interrumpir y el avión regresar al aeropuerto de Boston, desde donde había salido unos minutos antes.

Cherilus, que se retiró de forma profesional hace siete años, fue detenido nada más pararse el avión y tras llegar la policía al aeropuerto, donde los agentes acudieron ante la llamada de un caso de «un pasajero indisciplinado». Una vez subieron al avión se encontraron con el ex jugador de la NFL alterado y se resistió a su arresto.

«Los agentes ordenaron verbalmente a Cherilus que abandonara el avión, pero él se enfureció y no quiso cooperar. Finalmente, los agentes escoltaron a Cherilus hasta la pasarela y lo arrestaron», explicó la policía de Boston sobre un caso que ha provocado un escándalo en la ciudad. El que fuera jugador de la NFL siete años orinó sobre una mujer mayor dentro del avión.

La víctima de este escatológico momento explicó que avisó al ex jugador «de que parara e intenté pararle» y que fue «una experiencia completamente loca, no quiero volver a pasar por eso». Según otros datos, Cherilus parecía estar borracho cuando se subió al avión y ya había discutido con la tripulación antes de orinar sobre la mujer.

En concreto, y según el informe policial, el ex jugador de la NFL se acercó a una mujer mayor, se puso a su lado y «vació toda su vejiga durante aproximadamente 20 segundos». Los investigadores del caso indican que los pasajeros y la tripulación del vuelo estaban «en estado de shock total y temían por su seguridad».

El ex jugador de la NFL se declaró «inocente» de los cargos de alteración de orden público en el avión y también de resistencia en el momento de la detención. Tras declarar ante el Tribunal de Distrito de East Boston, Gosder Cherilus fue puesto en libertad tras pagar una fianza de 2.500 dólares.

Cherilus pide perdón y se explica

Una vez puesto en libertad, Cherilus lanzó un breve comunicado en sus redes sociales en el que explicaba, según su versión, lo ocurrido en el avión. «Me gustaría abordar los informes de prensa sobre mí que surgieron hoy en relación con una situación que ocurrió a bordo de un vuelo a Irlanda el fin de semana pasado», escribió Cherilus.

«El vuelo se retrasó inesperadamente durante aproximadamente cuatro horas y no despegó hasta después de las 12:30. Como preparación para el inesperado vuelo nocturno, tomé un somnífero que normalmente no uso, lo que resultó en un comportamiento que no es representativo de mi carácter, y me gustaría disculparme con los pasajeros y la tripulación de vuelo», escribió el que fuera durante siete años jugador de la NFL.