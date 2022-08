Desnudos y calzoncillos perdidos: la desconocida relación entre Shakira y David Meca

Shakira y Gerard Piqué siguen en el foco a raíz de su tormentosa separación, de la que se sigue hablando día tras día en medios de comunicación y redes sociales. Ahora, han vuelto a salir a la luz años después unas sorprendentes y desconocidas declaraciones del nadador David Meca sobre la pareja. El deportista en su día contó que alquiló su casa a la cantante colombiana cuando iniciaba su romance con el futbolista del Barcelona y dio detalles que nadie imaginaba.

El nadador recordó cuando la artista fue su inquilina en su finca, que se convirtió en el centro de todas las miradas porque por aquel entonces la cantante mantenía dos relaciones paralelas: una con su ex, Antonio de la Rua, y otra con quien lo sustituyó, un joven Gerard Piqué que acabó enamorando a la colombiana, formando una familia años después con el nacimiento de sus hijos Milan y Sasha.

Los famosos calzonzillos

«Las personas del servicio sabían que Piqué había estado en casa cuando lavaban la ropa y veían sus calzoncillos porque eran muy bonitos», soltó David Meca sobre lo que ocurrió en esa casa con la ropa interior del jugador. Pero la cosa no queda ahí, pues también recordó un momento que su padre (ya fallecido) nunca olvidó. Él fue un día a la finca creyendo aque allí iba a ver a su hijo, pero se encontró a Shakira completamente desnuda. «Creo que para él fue el mejor momento de su vida», decía entre risas Meca en 8tv años atrás.

Un Piqué del que también ha hablado recientemente la televisiva Malena Gracia, con la que supuestamente coincidió de fiesta en varias ocasiones. «A él le gustan mucho las fiestas. Es muy agradable, es guapo, pero no he tenido nada con él. Cercano, amable, bailarín, ligón, claro que sí; pero yo no sé más, hasta ahí. Conmigo desde luego no pasó nada aunque fue muy majo y bastante caballeroso. Baila bien, pero si hace bien el Waka Waka pregúntaselo a Shakira», dice.