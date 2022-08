El temporal no remite para Gerard Piqué. Su separación con Shakira sigue trayendo cola porque ambos todavía no han llegado a un acuerdo de divorcio, siendo la custodia de sus hijos el principal escollo. Además, terceras personas siguen hablando de la que pudo ser la gran causa de la ruptura, las fiestas del futbolista del Barcelona en las que habría sido infiel a la artista. La última en soltar la bomba ha sido la televisiva Malena Gracia, cuyas palabras no habrán gustado al defensa.

Desde hace un tiempo se habla de que Piqué habría coincidido en un evento privado el pasado mes de mayo con tentadoras como Fani Carbajo o la propia Malena Gracia, que da un paso al frente y reconoce que ha coincidido en varias fiestas con el jugador del Barça. «A él le gustan mucho las fiestas. Es muy agradable, es guapo, pero no he tenido nada con él».

Malena Gracia no se corta y define a Piqué así en las distancias cortas: «Cercano, amable, bailarín, ligón, claro que sí; pero yo no sé más, hasta ahí. Conmigo desde luego no pasó nada aunque fue muy majo y bastante caballeroso. Baila bien, pero si hace bien el Waka Waka pregúntaselo a Shakira», decía entre risas, dejando claro que le da «pena» la separación: «Hacían una pareja muy bonita, la verdad».

Una Malena Gracia que en estos momentos está soltera y con ganas de enamorarse tras su ruptura con Arévalo. «Espero que este verano aparezca el hombre de mi vida, ya me toca», dice la televisiva explicando que lo que busca en un hombre es que «me guste, sea buena persona, me quiera, me entienda que es bastante difícil y esté a mi lado».