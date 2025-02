Declaración de Luis Rubiales en directo hoy: el juicio por el beso a Jenni Hermoso y últimas noticias del caso

Luis Rubiales declara hoy, martes 11 de febrero, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, en el juicio por su beso no consentido a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino de 2023.

El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se enfrenta a una petición de 2 años y medio de cárcel por un presunto delito de agresión sexual y coacciones, una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil y otros 50.000 euros que deberían pagar junto con el resto de acusados. Además, no podría comunicarse con la futbolista durante los próximos 8 años ni acercarse a ella a menos de 500 metros.

Cuándo declara Luis Rubiales

El expresidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) tiene previsto sentarse este martes en el banquillo a declarar por el polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso el pasado 20 de agosto de 2023 y los días posteriores. Por ello, Luis Rubiales se enfrenta a una petición de dos años y medio de cárcel por los supuestos delitos de agresión sexual y coacciones.

Aunque es muy habitual que durante un juicio se produzcan retrasos y cambios de fecha según van avanzando los días y las declaraciones se alargan más de lo previsto, por lo que la declaración de Rubiales puede verse afectada.

Dónde ver el juicio de Luis Rubiales

El juicio de Luis Rubiales lo puedes seguir en vídeo en vivo y en directo en el streaming que ofrecemos en OKDIARIO. También puedes seguir a través de este periódico el directo donde te estamos contando desde la semana pasada lo que está pasando en uno de los juicios más mediáticos de los últimos meses.

Quiénes están acusados en el juicio de Luis Rubiales

En el juicio contra Luis Rubiales también están imputados por presunto delito de coacciones Albert Luque, ex director deportivo de la selección masculina; Jorge Vilda, ex seleccionador femenino; y Rubén Rivera, ex responsable de marketing de la Federación. Para ellos se ha pedido una condena de un año y seis meses de cárcel por presunto delito de coacciones y además también se les ha reclamado el pago de una indemnización de 50.000 a pagar entre todos.

¿Quién declara hoy?

El foco hoy está puesto en la declaración de Luis Rubiales, que como ya se ha mencionado, dará su versión sobre lo ocurrido durante la celebración del mundial femenino. También declara el ex seleccionador Jorge Vilda, el exdirector deportivo de la Selección masculina Albert Luque y el ex jefe de marketing de la Federación Rubén Rivera.