David Balarezo: «Ya no somos el escaparate de la UFC, ahora los luchadores sueñan con estar en WOW»

Cuando se acerca el día más importante de tu vida profesional, todo son nervios, pero en el caso de David Balarezo, esos nervios se traducen en cansancio, pero sobre todo en garantías de éxito. El fundador y CEO de WOW El camino del guerrero, que este sábado vivirá su edición número 15 en el Palacio de Vistalegre de Madrid, atiende a OKDIARIO a las puertas de la que para muchos, sin haberse celebrado, ya la califican como la mejor velada de artes marciales mixtas de la historia de España al nivel de profesionalización de la UFC.

Ahora contará con el respaldo tanto económico como personal de Ilia Topuria como nuevo accionista de WOW y que es flamante campeón del mundo español de la categoría peso pluma en la UFC. Tanto él como Balarezo consideran que los luchadores están a un paso de tener visibilidad mundial por pertenecer a WOW y ya no tendrán que dar el salto a la empresa estadounidense para ganarse la vida.

PREGUNTA: Le vemos ya trajeado completamente. Está ya listo para la cita del sábado en Vistalegre.

RESPUESTA: Bueno, no es para menos venir aquí a la que siento que es mi casa. En OKDIARIO siempre me habéis recibido con los brazos abiertos. Pues estamos ya en plena faena para el sábado.

P: Primero le quería agradecer el esfuerzo por venir a tan poco tiempo de que empiece el espectáculo. Además, nos decía antes de la entrevista que está durmiendo poquísimo en los últimos días.

R: La verdad es que los eventos siempre son intensos. Y yo le digo a los luchadores que al final esto es para todos, no sólo para los que pelean, que tienen que cortar peso y hacer una serie de esfuerzos y de sacrificios físicos y mentales también. Sino para todo el equipo de la organización de WOW, que tiene que trabajar incansablemente para que todo esté hasta el más mínimo detalle cuidado de la mejor manera.

P: ¿Y si pusiéramos en una balanza los nervios y el cansancio, hacia qué lado se inclinaría más en este momento?

R: Sin duda hacia el cansancio. La experiencia es un grado y confío mucho en el trabajo que llevo detrás. Confío muchísimo en el equipo que tengo y creo que la experiencia es un grado y nos pone en una situación muy buena para seguir haciendo lo que mejor hacemos, que es crear estrellas, producir eventos… pero el cansancio no se puede tapar tan fácilmente.

P: Entonces no hay nervios.

R: Prefiero hablar de experiencia, que son ya 15 ediciones, varios años ya con WOW en España petandola cada edición y yo lo de los nervios lo enfoco más a una cuestión de expectación, que se ha generado mucha en torno a esta edición aquí en Madrid, de nuevo en Vistalegre.

P: Siempre hay cosas que mejorar.

R: Sí, sin duda. Cada edición tiene su hándicap. Siempre. Y está el factor sorpresa. No podemos controlar todo. Cada evento, cada numerito que ves al lado del WOW ha tenido un montón de cosas que han pasado entre bastidores, un montón de anécdotas y de imprevistos. Pero como siempre digo, hay que luchar dentro y fuera de la jaula. Al igual que en un combate pasan cosas que hay que revertir y resolverlas.

P: Para una persona que funda una empresa, ver las diferencias respecto al pasado en algunas situaciones como puede ser una rueda de prensa o el evento en sí, el aumento de personas, aficionados, incluso medios de comunicación que han acudido a esta edición número 15 debe ser espectacular.

R: Sabíamos que este momento iba a llegar. Hace unos años, cuando yo empecé el proyecto, la gente pensaba que estaba loco o que era una cosa totalmente underground y en un período corto, pero intenso, de apenas cuatro años y medio la transformación ha sido brutal. Digamos que se ha dado la tormenta perfecta tanto a nivel nacional como a nivel internacional, con la expansión de la UFC, con un campeón local, con nuestro trabajo, con el de los gimnasios, de los deportistas, se ha dado la tormenta perfecta para que estemos en el momento en el que estamos, que es que las MMA viven un momento brillante. Y por supuesto, nosotros, que hemos estado remando tanto y yo en concreto luchando por este objetivo, por este proyecto que, como me preguntaban ayer, hace cuatro años, estaba con un boli y un papel y hoy estamos metiendo miles de personas en los eventos. ¿Qué más puedo decir?

P: También a nivel de patrocinios, de retransmisiones televisivas… ¿Tiene que ser una pasada no?

R: Es un nuevo hito, derribar una nueva barrera y seguir creciendo. Emitir la velada al completo desde su inicio, desde los preliminares hasta el main card es algo histórico. Ayuda a acercar el deporte a muchas más personas y no solo a tener una distribución más amplia, sino que además estás potenciando la plataforma en las cuales muchas de nuestras estrellas y muchos de nuestros deportistas están desarrollando su carrera. Hemos estado trabajando tanto tiempo para que tengan esa ventana en la que brillar…

P: La opinión pública y también la prensa dice que va a ser la velada más grande de artes marciales mixtas que se haya celebrado en España. ¿Eso le genera un plus de presión?

R: Yo siempre he dicho una cosa: con los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Entonces intento vivir en ese equilibrio en el cual las cosas van aconteciendo naturalmente como fruto del trabajo. Y es verdad que hemos tenido obstáculos, barreras de entrada, también hemos ido entrando en una dinámica de romper récords, de superarse, de esto se trata la competición. No me malinterpretes, pero lo veo un crecimiento natural.

P: Es un crecimiento natural como bien dice que, sumado al trabajo y al esfuerzo, os catapulta. También gracias a la llegada como accionista de Ilia Topuria. Con una mirada objetiva, ¿qué nota le pondría al cartel de este sábado?

R: Sí. Es decir, en victorias acumuladas. Si ponemos un titular podríamos decir que en el evento del sábado vamos a tener, al menos, siete posibles candidatos a la UFC que sería la Champions League de este deporte. Aunque la gente siempre tiende a valorar más lo que hay fuera. Yo siempre he sido un gran embajador y defensor de lo nuestro, por eso monté un proyecto porque en España hay muy buenos campeones. Pero indudablemente hay muchos luchadores que sueñan con llegar a la UFC. Mi sueño es que no sueñen con llegar ahí, sino a WOW.

P: Justo sobre ese asunto le quería preguntar. El propio Ilia emitió un mensaje valorando a los luchadores de WOW y diciendo además que su sueño, al igual que el suyo, es que en un futuro no peleen por llegar a la UFC, sino que pertenecer a WOW les dé visibilidad suficiente para ser una estrella de este deporte.

R: Esto no sólo es un futurible. Es algo que está pasando ya. Nosotros recibimos cantidada de mensajes de gente que me dice: ‘mi sueño es pelear en WOW’. Por supuesto que nosotros queremos que la gente tenga orgullo de estar en la Liga española, que no tenga necesidad de ir a la Premier o a la Champions y al final que ganar la mejor Liga del mundo sea la española. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero para eso estamos aquí.

P: Digamos que WOW está dejando de ser un escaparate para convertirse en el sitio donde los luchadores quieren estar.

R: Eso es. Creo que gran parte de este camino se trata de que no solo seamos un medio, sino que seamos un fin también para muchos luchadores. Para que eso pase no es solo una responsabilidad de uno, es una responsabilidad del propio ecosistema, es una responsabilidad de los medios, es una responsabilidad de que todos apostemos por este deporte tan bonito y que está lleno de valores y juntos ayudemos a construir la tormenta perfecta para que todo eso suceda.

P: ¿Ese golpe de efecto o tormenta perfecta puede causarse rompiendo el récord de público de WOW en Vistalegre o batiendo audiencias?

R: Creo que eso va a pasar y que son ingredientes que se dan para que ese golpe de efecto suceda. Creo que hay una parte que va a ser progresiva, pero hay otra que como todo el crecimiento tiene picos. Ahora hemos vivido un pico muy bueno y ha sido fruto de un trabajo incansable y que pronto van a llegar otros. Esperemos que el sábado pongamos esos ingredientes para que se den, pero todavía faltan.

P: Al propio Ilia le preguntaban si sería posible celebrar una velada en el Santiago Bernabéu y este respondió que era muy muy posible.

R: Hay que soñar a lo grande para conquistar grande y en eso coincido con mi socio. Ya se ha demostrado que se puede hacer y nosotros también hemos demostrado que podemos hacer cosas grandes, así que por qué no una velada en el Bernabéu. Sería fantástico.

P: ¿Se imagina con ese videomarcador, ese techo…?

R: Sí. Aunque no soy excesivamente futbolero, si me dices ‘oye, mójate’, te diría el Real Madrid, sin duda alguna. Se alinea perfectamente con los valores que queremos. Y el Bernabéu, en este caso, es el templo del Madrid y de nuestra capital. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacer de Madrid la capital europea del MMA?

P: Cuéntenos su parte de la historia de esa alianza con Topuria.

R: Este es un deporte muy grande, que mueve masas, un deporte en el que todos nos conocemos. Entonces coincidimos en un evento. Él vino a uno que se llama WOW Talent, que es una edición que hacemos para crear y capturar nuevos talentos, a los jóvenes proyectos del MMA. Ahí nos conocimos y luego el trabajo ha ido dando sus frutos. Él me llamó y me dijo: ‘Oye, creo que estáis haciendo las cosas muy bien y tenemos que sentarnos a hablar’. Le dije que me parecía perfecto y desde ahí todo ha ido bastante fluido dentro de que hay acuerdos que no son fáciles de alcanzar y cerrar la letra pequeña como quien dice. Pero creo que todos estamos contentos y es un win-win. Ganamos todos, gana el público español y las MMA.

P: En la velada de este sábado se esperan muchas sorpresas, ¿pero y en el futuro cercano?

R: Más crecimiento, más eventos, más sorpresas, nuevas ciudades que puedan disfrutar de los mayores eventos de la compañía, que son los eventos numerados. Para acercar esto a todos los públicos de todos los rincones de España y sobre todo muchos campeones.

P: ¿No es sinónimo de éxito ver cómo personas de 50, 60 o 70 años, aficionados al boxeo de toda la vida o a las artes marciales, conocen WOW y se enganchan?

Esa es una de las mayores satisfacciones. La mayor fortaleza es que hemos conseguido construir una audiencia fiel, una comunidad, mucha gente que viene a WOW para disfrutar del evento en familia no vienen solo porque quieran ver la pelea de la noche. Vienen como un concepto y eso es una de las cosas que yo visualicé.

P: ¿Su yo de hace cuatro años y medio que apuntaba los detalles del proyecto con libreta y bolígrafo se sorprendería de lo que está logrando?

R: La fe siempre estuvo ahí, el foco también, aunque a veces la fuerza flaqueé por la demanda horaria, de trabajo, de estrés, de presión. Por eso es importante que haya otros pilares en los que tú puedas sustentarte, sobre todo hoy en día.