Ilia Topuria, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación como accionista de WOW, dio sus valoraciones acerca de la llegada de la decimoquinta entrega de una de las veladas de artes marciales mixtas (MMA) más importantes en la historia de nuestro país: El camino del guerrero. Se celebrará este sábado en el Palacio de Vistalegre de Madrid y contará con la presencia también del campeón del mundo de la UFC en la categoría de peso pluma.

«He estado siguiendo a WOW desde hace muchísimo tiempo y he visto la evolución que ha tenido y la implicación que ha tenido en el desarrollo de los atletas. Mi objetivo siempre fue contribuir en las artes marciales mixtas en España. En WOW han hecho un trabajo al que no se le puede sacar ninguna queja ni nada negativo», comenzó alabando la labor de WOW por los luchadores.

«Anunciaremos dentro de poco algunas novedades que por supuesto ayudarán a la evolución de los atletas. Si se me permite voy a anunciar que en este evento vamos a implantar dos bonus. Es un orgullo y un placer formar parte de WOW, ayudar al crecimiento de un deporte que va a llegar a la cima», aseguró.

«Van a tener todas las facilidades para que simplemente se puedan dedicar a lo que quieren hacer. Te tiene que nacer de corazón y amar lo que haces porque si no lo amas tienes mil razones para tirar la toalla. Estos guerreros aman lo que hacen y el espectáculo está más que garantizado. Nosotros estamos a vuestra disposición y siempre ayudaremos a que alcancen su mayor potencial», garantizó acerca del desarrollo de los protagonistas.

«Con WOW lo que he soñado es que no tengan que llegar a la UFC para tener visibilidad», respondió a la pregunta de qué prevé con su presencia en WOW. «Soy campeón del mundo de la UFC y eso requiere unas responsabilidades. WOW cuenta con una estructura empresarial como ninguna otra. Han apostado por el deporte y no podía estar en otro lugar que no fuera WOW», afirmó.

Topuria ve muy posible llevar a WOW al Bernabéu

«Lo veo muy muy posible. Si nos ayudáis como lo estáis haciendo… Ya han hecho una velada en el Santiago Bernabéu y nos han dado ejemplo de que podemos hacerlo. La mentalidad es simple: si alguien lo ha hecho nosotros también podemos y si nadie lo ha hecho podemos ser los primeros», comentó sobre la posibilidad de realizar una velada en el estadio del Real Madrid.

«De mi película lo que pueden esperar es muchísimas cosas que no se pueden contar en una entrevista. Vais a ver cómo mi mente me sostiene en momentos difíciles, como sufro… Va a ayudar a mucha gente a encarar la vida», dijo sobre su nueva película, que llevará el mismo título que su apodo: El Matador.

«Realmente no me falta nada por conseguir, seguir el mismo camino que he estado recorriendo hasta ahora. No me dejo llevar y guiar por las opiniones de terceros, la más importante es la mía propia. Me supero todos los días de mi vida», afirmó.