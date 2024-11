David Alonso: «Quiero ganar por Valencia no por superar a Márquez»

El campeón del mundo de Moto3, David Alonso, atendió a OKDIARIO en el circuito de Barcelona-Cataluña en la previa del GP de Solidario de Barcelona de MotoGP. Antes de llegar al trazado de Montmeló, el piloto del Aspar Team estuvo en Algemesí junto a Aspar limpiando las calles del pueblo valenciano. Aunque tenía que entrenar, la mente de David estaba en Valencia. Cuenta que en cuanto terminaron sus padres de trabajar se fue directo a Valencia para ayudar a los damnificados por la DANA.

Por otra parte, Alonso reveló a este periódico que recibió un mensaje de James Rodríguez para felicitarle por el Mundial. El futbolista colombiano le dio la enhorabuena al primer piloto colombiano en ser campeón del mundo de motociclismo. David es nacido en Madrid, pero corre bajo la bandera colombiana por su madre. Además, este fin de semana tiene la oportunidad de batir las 13 victorias de Marc Márquez, pero él no quiere ganar por eso ni por su ego personal, sino «por Valencia». Respecto al título de MotoGP, David Alonso apuesta por Martín este año y por Márquez en 2025.

Pregunta.- Tenía pensado hacerle esta entrevista en Valencia, pero la tragedia por la DANA nos ha obligado a hacerla en Barcelona… ¿Qué sintió cuándo se enteró de lo que había pasado en Valencia?

Respuesta.- Al final estábamos lejos, en Malasia, y te enteras, pero estás un poco desconectado. Aunque quieras, aunque lo veas en las noticias, estás un poco desconectado. Todo pasó a un segundo plano en el tema deportivo.

P.- Al volver a Valencia no dudó en ir a ayudar…

R.- Sí, yo estoy muy conectado con Valencia. Primero de todo, por el equipo, que es valenciano. Desde bien pequeño me iba a entrenar a Valencia muy a menudo y he pasado mucho tiempo allí. Pasado el confinamiento lo pasé allí. No lo pasé con mis padres ni con mi familia. Lo pasé con una familia de allí, de Valencia, porque me pilló allí entrenando. Entonces ya me quedé allí porque nos encerraron y yo me pilló en Valencia. Y he pasado mucho tiempo en Valencia, entonces estoy como conectado y cuando volví de Malasia y estaba en Madrid entrenando, preparando la carrera de Barcelona, la bici, esto… no estaba haciendo buenos entrenos, pero porque como que no me sentía bien, como que yo no quería estar entrenando ahí, sino ir a ayudar. Entonces, cuando terminaron mis padres de trabajar el viernes, fui para allá, como que me salía. Era lo único que quería hacer esa semana.

P.- Físicamente estaba entrenando, pero en su cabeza solo pensaba en ir a ayudar, ¿no?

R.- Sí, sí. Ya que tenía la oportunidad de poder ir, quería ir.

P.- ¿Le impresionó mucho verlo en persona?

R.- Sí, me impresionó que al final parece que ha habido una guerra y está todo lleno de barro, coches, la gente que lo ha perdido todo… Y como ha cambiado todo de un día para otro. Verlo en persona es más impresionante.

P.- Lo que sí que es impresionante es que en su DNI pone que tiene 18 años, pero has demostrado una madurez impropia de un chico de su edad…

R.- Desde los 11 años, que es cuando entré en la academia de Aspar mas o menos, he estado trabajando con gente adulta. Eso te ayuda un poco a madurar más rápido el estar trabajando con gente más mayor que tú. Siempre he sido como el pequeño de la clase en todo. En las categorías de motos también. Siempre he llegado y había gente más mayor. He ido aprendiendo, porque al final cuando eres el peque pues aprendes y luego pues tratando un poco de también escuchar mucho a lo que te dicen los que ya han pasado por ahí.

P.- La victoria de Malasia fue una victoria histórica porque igualaba las 13 de Márquez, pero quizá fue un poco amarga por la situación que se estaba viviendo en Valencia. ¿Fue la victoria más amarga de tu carrera?

R.- Bueno, cuando preparamos las celebraciones, o sea, el sábado de Australia, me estaba vendando la cabeza por la noche para la celebración. Cuando quiero hacer un baile lo hago por disfrutar el momento y porque lo siento y me nace, pero en ese momento no me nacía celebrar nada, solo quería pasear la bandera de Valencia, ganase o no, e ir a casa lo antes posible para ayudar a Valencia. Entonces digamos que fue una victoria muy muy zen. Fue la victoria que más relajado estaba por el hecho de que le quité toda la importancia a la carrera y pues la toda la importancia la tenía Valencia. Entonces yo salí con la mentalidad de bueno, tengo que salir a hacer mi trabajo, hacer las 20 vueltas de carrera, no salirme de mi plan de juego o de mi estrategia de carrera y ya está, cruzar la línea de meta y me voy para casa. Con la situación de Valencia le quité mucha importancia a la carrera. Fue como una victoria no amarga, sino muy tranquila y como que lo importante no era la victoria o hacer récord, sino algo mucho más profundo como lo de Valencia, El motivo era más lleno, más profundo que las otras que las otras victorias.

P.- De hecho, donó el premio por la victoria a los damnificados por la DANA

R.- Sí, el bonus de la victoria lo he donado al GoFundMe del equipo. Lo tengo que donar hoy porque todavía no lo he podido donar porque me estaba esperando a que me diesen luz verde y lo voy a donar hoy.

P.- Superó a Rossi en Tailandia y este GP Solidario puede superar las 13 victorias de Márquez.

R.- Sería muy bonito, pero tengo que tratar un poco de no hacerlo por el ego de querer ser el mejor, sino hacerlo pues por ejemplo por Valencia o por toda la gente en el equipo que deja a sus familias atrás para venir a trabajar conmigo. Hacerlo por todos ellos y no buscarlo sino llegar y buscar un buen finde, trabajando para esa victoria. Pero que sí tiene que venir, vendrá. Y yo preocuparme nada más de hacer todo lo que esté en mi mano este finde, ser profesional y hacer un finde de profesional para tener más posibilidades.

P.- Voy un poquito más atrás, a un momento especial para usted, Japón. ¿Qué sintió al cruzar la meta y ver que era campeón del mundo?

R.- Cuando crucé el línea de meta era que no me lo creía. Porque hubo una anécdota graciosa con la pizarra que no me la sacaron. Yo no me lo creía cuando me decían que era campeón del mundo preguntaba a los pilotos y yo decía ‘¿pero soy campeón del mundo? Y ellos me decían: ‘Sí’. Y con mi compañero de equipo y le volví a preguntar ‘¿pero soy campeón del mundo? y él me decía ‘sí’. Le pregunté como cinco o seis veces porque no te lo crees. Lsensación fue un poco, después de cruzar la línea de meta, la celebración, celebrarlo en el box, en el podio, las entrevistas, todo… era como que no llegabas a a creértelo o no llegabas a darte cuenta, a ser consciente de lo que habías logrado. Y entonces estabas como en una nube y me acuerdo que iba por ahí como como cuando vas ahí a las 04:00, ya que vas como levitando, que no vas ya ni caminando. Vas un poco así, vas un poco como en una nube de flow, como todo flow y todo felicidad, pero sin ser muy consciente de lo que has hecho. Eso fue un poco la sensación que tuve. Y luego ya posterior, luego ya en casa ya te das cuenta. Vas un poco asimilando, pero en ese momento es así el sentimiento que tuve.

P.- Tras ganar, en el pit lane le esperaba el pasillo de los campeones: Quartararo, Bagnaia, Márquez, Martín… todos salieron a felicitarte. ¿Impresiona que grandes campeones como ellos salgan de su box para darle la enhorabuena?

R.- Lo que más me gustó de ganar el campeonato del Mundo fue esa imagen de llegar al paddock, al pitlane y ver como todos estaban esperando para para chocarme la mano. Todos, pilotos, mecánicos de diferentes categorías y ver como tanta gente se alegró por el Mundial. Ver cómo ese domingo todo el mundo estaba feliz por lo que había conseguido me llegó mucho y es una de las cosas que más me gustó, el poder ver que tanta gente se había alegrado por el Mundial.

P.- Tengo entendido que ha tenido grandes consejeros a su lado como Márquez y Martín, ¿qué consejos le dieron?

R.- Bueno, sí, trataron ahí de decirme, sobre todo cuando me jugué el Mundial, les pregunté un montón. Cada uno me dio su experiencia personal. Martín me dijo cómo hizo la estrategia de carrera de esperarse a las últimas cinco vueltas, que hice justo lo que me dijo. Márquez después me dijo que al principio iba a ir súper tenso y que no me pusiese nervioso porque era normal. Que me diese tiempo, porque poco a poco iba a volver a encontrarme bien durante la carrera. Entonces, bueno, siempre agradecido de recibir esos consejos de todos ellos y de escucharlos.

P.- Y el año que viene, Moto2, ¿Cree que puede luchar por el Mundial?

R.- No. Si está, bienvenido. Pero el año que viene yo creo que es más que de luchar por un Mundial es luchar por el proceso de formación y por formarme en la categoría. Porque yo cuando he luchado, o sea, este año empecé en Qatar y de verdad que sabía, pero no sabes si lo vas a ganar o no, pero sabía que lo iba a luchar, pero porque tenía unas bases de pilotaje, de cómo ir, cómo moverme en la categoría. Podía luchar porque tenía las herramientas. Pero no puedo decir que puedo luchar el año que viene Moto2 si ni siquiera me he subido a la moto. Hace falta un proceso.

P.- Dijo en una entrevista que si ganara en Moto2 en 2025, en 2026 tiene la opción de subir a MotoGP. ¿Eso es cierto?

R.- Bueno, al final no lo sé. Nnca se sabrá hasta que no pase. Sí, han llamado varias marcas de MotoGP a mi puerta pero eso nunca se sabrá hasta que pase. El planteamiento que tenemos es hacer dos años en Moto2. Si eso pasase, se vería cómo se plantearía y qué opciones hay. Aunque es una categoría Moto2 en la que no me importaría repetir el año como lo que hizo Zarco ganando y quedándote otra vez. Porque es una categoría que no te perjudica para MotoGP. Al revés, que te beneficia. Como que te da escuela para luego subirte a la MotoGP.

P.- Después del año que ha hecho, estoy seguro que algún equipo de MotoGP ya ha llamado a su puerta… ¿Ha recibido muchas ofertas?

R.- Sí, sí. Bueno, ya no ofertas, sino que se han fijado. Al final, aunque estén ahí arriba en MotoGP, tratan de fijarse y un poco te lo hacen saber que eso está muy bien para saber que se está haciendo buen trabajo y que hay que seguir, porque si se sigue trabajando pues se puede llegar. No es tanto que te pongan un contrato en la mesa, sino que se fijen.

P.- ¿Te han llegado a ofrecer saltarte Moto2 y subir directamente a MotoG?

R.- No, no, porque además no está dentro de nuestros planes.

P.- Respecto al Mundial de MotoGP, ¿quién cree que va a ganar, Martín o Bagnaia?

R.- Martín.

P.- ¿Por qué?

R.- Martín porque Bagnaia depende de Martín para ganarlo y Martín depende de él mismo.

P.- ¿Cree que Márquez puede ganar el título el año que viene?

R.- Sí. Yo tengo mucha fe en él.

P.- ¿Apostaría ahora mismo a que Márquez gana el título el año que viene?

R.- Sí, sería increíble para el campeonato de MotoGP.

P.- ¿Ha recibido alguna felicitación especial de algún famoso que igual no se esperaba o que le hiciera mucha ilusión?

R.- Sí, de Colombia, James Rodríguez.

P.- Eso le impactaría…

R.- Sí, sí, me impactó.