El dardo de Kosovo a España: «Deseamos una cálida bienvenida al territorio de la antigua al-Andalus»

La Federación de Kosovo ha respondido a la RFEF en redes sociales a raíz del cartel que ha subido en el partido previo de este martes a las 19.00 horas frente a España. Ambas selecciones se enfrentan en un partido clasificatorio para la Eurocopa sub-21 y la polémica se ha encendido en las redes sociales de los kosovares.

Después de que, en la imagen que compartió la federación española, etiquetando que se enfrentaban al «Territorio de Kosovo», a las pocas horas ha respondido de forma irónica después de que no les hayan reconocido como un país: «Deseamos una cálida bienvenida al territorio de la antigua al-Andalus en la República de Kosovo. ¡Disfruta tu estancia!».

Poco después, la RFEF borró su tweet para evitar avivar el fuego antes de que ambos equipos se enfrenten en el Estadio Fadil Vokrri en Pristin, donde se espera un escenario hostil después de las discrepancias políticas entre ambos países.

Kosovo envía una carta a la UEFA

No satisfechos con dejarlo ahí, Kosovo siguió su indignación con una carta emitida al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y al de la RFEF, Rafael Louzan:»Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol y lo consideramos totalmente inaceptable», ha denunciado la entidad kosovar en una carta enviada al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y al de la RFEF, Rafael Louzan.

«Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA», añadió el presidente de la federación kosovar a pocas horas de que arranque el choque.