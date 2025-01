El dardo del padre de Lamine Yamal al Madrid mientras hace la comida: “El domingo cocinaremos a alguien”

El padre de Lamine Yamal lanzó un recado al Real Madrid en un directo que hizo a través de las redes sociales mientras cocinaba unas alitas de pollo en casa. Y es que Mounir Nasraoui, más conocido en las redes sociales como ‘Hustle Hard’, cuenta con casi un millar de seguidores, a quienes muestra sus mejores dotes en los fogones y da consejos de cocina.

«El domingo cocinaremos a alguien. ¡Vamos culés, ánimo!», aseguró el padre de Lamine bromeando mientras hacía la comida. El progenitor de la estrella del Barcelona también señaló en una parte del directo sentirse mal al no poder disfrutar con su hijo del delicioso plato que estaba preparando: «Sabe mal que no esté el Lamine Yamal aquí. Está en Arabia Saudí, pero a él le encanta esto. Lo siento, la próxima vez te dejaré algo», afirmó.

Mounir Nasraoui también quiso recordar la infancia del campeón con España en la última Eurocopa. «Lamine, todos los días cuando venía de la Masía: ‘papa, papa, quiero alitas’. Pues toma alitas», expresó el padre, cuya profesión es la de cocinero, justamente la misma que está estudiando su hijo.

«Nadie ha nacido sabido, pero la gente aprende poco a poco», afirmó Mounir en su directo. «Una persona que sabe hacer algo debe hacerlo. Si yo sé cocinar, cocino. Todo el mundo debe hacer algo», agregó el padre de Lamine, quien explicó cómo empezó a formarse como chef. «Tenía 16 años y me llevaron a hacer prácticas en un restaurante. Era un crío. Me cogieron y me pusieron a pelar patatas. El que te quiera enseñar te va a poner a pelar patatas. De pelar patatas, pasarás a pelar boquerones. Y de los boquerones al calamar. Cuando te hayas dado cuenta ya sabrás cocinar. Así es la hostelería», reflexionó Mounir.

Lamine se moja sobre su renovación

El crack del Barcelona, que el pasado miércoles volvió a jugar en la Supercopa de España tras superar su lesión de tobillo, se mojó sobre su renovación con el club azulgrana en una entrevista que dio antes de viajar a Arabia Saudí.

Lamine confirmó su deseo de seguir muchos más como culé: «No sé cuándo será mi renovación, pero creo que será pronto. El Barcelona es el club de mi vida. Espero renovar y quedarme el mayor tiempo posible. Quiero jugar en La Liga. Quiero jugar en el Barça y sí, renovaré mi contrato. Lo haré», confirmó la joven estrella en una entrevista.

Y es que el deseo de Lamine es seguir jugando en el Barcelona. Su deseo es renovar su contrato y quedarse, pero no será sencillo. Es evidente que el jugador de 17 años debe ser uno de los futbolistas mejor pagados del mundo, pero la situación económica de la entidad catalana no es nada sencilla y un sueldo galáctico será complicado de asumir para Joan Laporta si no quiere que el caso Dani Olmo vuelva a repetirse.