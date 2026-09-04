Dani Mérida, el ‘obrero’ del tenis: «Empecé en mi pueblo y he viajado muchos años sin entrenador por falta de dinero»

Dani Mérida (Madrid, 2004) recorre las tripas de la Arthur Ashe discretamente después de conseguir ante Rublev la victoria más importante de su vida. No es amigo de los focos. Así lo transmite durante su conversación con OKDIARIO. Tampoco lo es su carrera, edificada sin hacer ruido y a la sombra del gigante Alcaraz y del fulgurante ascenso de Jódar. Su irrupción en la élite, en la que ha pasado de ser el 165 del mundo a principio de año a situarse como la actual 38ª raqueta del ranking y ha ganado su primer título ATP, se ha gestado desde el barro tenístico. Y ya no se detiene.

Esta noche (21:00 horas) buscará ante Michelsen seguir rompiendo su techo en un Grand Slam. «A veces, el hecho de ser español y de que en nuestra historia haya habido tantos jugadores tan buenos desde muy jóvenes, hace que se meta más presión a los jóvenes por ganar rápido. Pero creo que el tenis es un deporte en el que cada uno sigue su camino, creo que no hay que presionar a nadie porque cada uno lleva su ritmo», detalla. El suyo difiere de las precocidades asombrosas que irrumpen estruendosamente en el circuito.

Dani Mérida empuñó por primera vez una raqueta cuando su padre, que tenía un equipo de motos, no quiso que su hijo estuviera relacionado con el mundo del motor. Empezó con el pádel y se pasó al tenis tras un entrenamiento en Alcalá de Henares cuando era pequeño. «Mi padre vio que se me daba bien y empecé a entrenar», cuenta. Ha pasado por todas las etapas de la pirámide tenística. Años sin poder permitirse viajar con su entrenador y batiéndose en Futures y Challengers hasta llegar a la flor y nata del tenis. «Haber estado en este tipo de torneos hace que valore mucho más estar en los Grand Slam. Es un privilegio estar aquí».

Pregunta. Su progresión está siendo la esperada en alguien de su potencial. ¿Siente que la herencia del tenis español hace que cada vez se exijan resultados más precoces?

Respuesta. Sí, a veces, el hecho de ser español y de que en nuestra historia haya habido tantos jugadores tan buenos desde muy jóvenes, hace que se meta más presión a los jóvenes por ganar pronto. Pero creo que el tenis es un deporte en el que cada uno sigue su camino, creo que no hay que presionar a nadie porque cada uno lleva su ritmo.

P. Su camino se desliga del tenista estereotípico, usted viene desde abajo.

R. Es mi camino, estoy muy contento con él. Empecé al tenis porque mi padre tenía un equipo de motos y no quería que yo estuviera relacionado con las motos. Empecé jugando al pádel en una cancha de mi pueblo, en Madrid, y poco a poco vio que se me daba bien. Un día fuimos a entrenar al tenis a Alcalá de Henares. Vio que se me dio bastante bien y allí empecé a entrenar. El tenis es un deporte que cuesta mucho dinero, por eso es muy solitario. Hay épocas en las que, cuando estás en el circuito más bajo, no puedes permitirte viajar con entrenador o viajar con tu equipo y tienes que hacer semanas, quieras o no, solo. Esa es la parte más dura de este deporte. Luego, cuando vas creciendo y jugando torneos más grandes, pues tienes la suerte de que puedes llevar a tu equipo detrás y es algo que ayuda mucho.

P. ¿Cambia mucho la vida el hecho de simplemente jugar grandes torneos? Imagino que lo valora de otra manera.

R. Jugar Futures no tiene nada que ver con Grand Slam, aunque siempre he valorado el circuito Futures y Challengers. De hecho, haber estado en este tipo de torneos hace que valore mucho más estar en los Grand Slam. Saber todo el camino que hay que recorrer desde abajo ayuda a no dar las cosas por hecho y entregarte dentro de la pista porque eres consciente de lo complicado que es. Estar aquí es un privilegio.

P. ¿Creía que llegaría a la élite cuando estaba en los circuitos Future y Challenger?

R. Siempre he creído mucho en mí y en mi tenis. Mentalmente, aunque estuviera jugando esos torneos, me veía con nivel de poder competir en torneos más grandes. Siempre he creído en mí, desde que estaba en el circuito más bajo y fui creciendo poco a poco. El tenis es muy duro y aparecen dudas, pero siempre he confiado en mí y eso me ha ayudado mucho.

P. ¿Venir desde los torneos más bajos ha forjado tu personalidad en la pista?

R. Sí, así es. El haber jugado ese tipo de torneo te da otra perspectiva al llegar a los grandes porque sabes lo que cuesta llegar. Entonces intentas dar el 100% de ti en cada partido y dejarlo todo en pista. Al final, quiera o no, todavía me acuerdo cuando estaba jugando esos torneos pequeños. Estar jugando donde estoy es un privilegio. ¿Cómo no voy a dar el 100%? Al final es lo que intento en cada partido y lo que llevo intentando todo este año.

P. Ahora juega con mucha confianza. Ha dado un paso importante.

R. La confianza es de las cosas más importantes en el tenis. Es por un cúmulo de todo, pero la confianza también es algo muy importante. La confianza se gana consiguiendo victorias en el circuito. Estoy jugando a un nivel muy alto todo el año y poco a poco he ido creciendo. Desde la primera final que hice en Bucarest, en el ATP 250, allí la confianza ya subió mucho. En Madrid tuve muy buenos resultados y el título en Umag me ayudó.

P. La última pregunta que le hago. Tengo entendido que es del Atlético y se siente muy identificado con la mentalidad del club.

R. Es mi equipo. Soy del Atleti. Cuando crecí iba a ver cada partido con mi padre, siempre me llevaba al Vicente Calderón. Me veo muy reflejado en la ideología de partido a partido y de luchar siempre. Me encanta como equipo y también por la mentalidad que transmite.