Dani Mérida se agiganta en el US Open y logra la victoria de su vida

Dani Mérida aprieta los puños y grita. Lo ha conseguido. Ha remontado primero y golpeado después hasta derrocar (6-7, 6-2, 6-4, 6-4) a Rublev e instalarse así en la tercera ronda del US Open, su techo en un Grand Slam. Lo suyo empieza a ser serio. Nunca había ganado a un top 25 del mundo y no es que le venciera, es que pasó por encima del ruso como si fuera un tren de mercancías.

Fue un auténtico terremoto tenístico. Pese a ceder en un apretado tie-break durante el primer set, Mérida, lejos de amedrentarse, sacó a relucir una solidez admirable e impuso un tenis agresivo y sumamente efectivo desde el fondo de la pista. La consistencia en el servicio del madrileño y su capacidad para romper el potente ritmo de Rublev terminaron por desquiciar al tenista moscovita, quien acumuló demasiados errores no forzados en los momentos decisivos.

Aunque comenzó por detrás en el cuarto set, mantuvo la templanza y acabó dándole la vuelta. Mérida, de 21 años, vive su temporada de irrupción en la élite, tras comenzar el año en el ranking 163 de la ATP. El puesto 39 que ocupa actualmente es la mejor posición de su corta carrera. Su rival en la tercera ronda será el estadounidense Alex Michelsen, quien venció este miércoles en tres sets a su compatriota Brandon Nakashima.

Hasta aquí llegó Munar

Jaume Munar quedó eliminado en la segunda ronda del US Open al caer derrotado (7-6(4), 6-2 y 7-5) ante el francés Arthur Rinderknech. El tenista balear compitió de tú a tú en un apretado primer parcial, pero cedió en el tie-break. Rinderknech impuso la potencia de su servicio (conectando 22 aces) y dominó con claridad el segundo set. Aunque Munar plantó batalla y buscó la remontada en la tercera manga, el galo terminó sellando el quiebre decisivo para cerrar el partido.