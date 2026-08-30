Dani Mérida incrementa su confianza en el US Open con un imponente debut

Dani Mérida grita al cielo encapotado de Nueva York. Acaba de conseguir, tras exhibir pasar por encima de Fucsovics (6-4, 6-4, 6-2), su primera victoria plena en un Grand Slam. Le había sido esquivo, pues en Roland Garros claudicó en primera ronda ante Shelton y en Wimbledon superó el debut tras la retirada de Ugo Carabelli. Eleva Mérida su confianza, disparada tras una vigorosa gira norteamericana. De momento, ya se embolsa los puntos y los casi 200.000 dólares por acceder a segunda ronda.

El panorama parecía gris en el segundo set, con el húngaro break arriba y apoyado al servicio, pero reaccionó con un cierre de 3-1 para enviar el partido a un tercer set en el que no dio opción alguna a su contrincante. Pero el español reaccionó. Mérida se mostró muy sólido al saque e imperial al resto, castigando con dureza los segundos servicios de Fucsovics (se llevó el 64% de esos puntos).

Finalizó con un notable balance de 24 ganadores por 22 errores no forzados. Más allá de los números, sobresalió la madurez y solvencia con la que afronta esta clase de torneos, impulsado por su gran rendimiento reciente tras alcanzar los cuartos en Canadá y la tercera ronda en Cincinnati. Esa confianza sin complejos ha sido la clave de su salto de calidad.

Dani Mérida se viene arriba con la gira norteamericana

Su sueño americano comenzó de forma brillante en el Masters 1000 de Canadá, donde alcanzó unos sobresalientes cuartos de final. Durante el torneo firmó victorias de mérito ante rivales consolidados en el circuito, cediendo únicamente frente a Learner Tien en la antepenúltima ronda. Posteriormente, en el Masters 1000 de Cincinnati, mantuvo el impulso tras superar un exigente debut con remontada ante Marin Čilić y vencer con firmeza a Zizou Bergs, avanzando hasta la tercera ronda antes de caer eliminado.

Esta sólida racha de resultados le permitió irrumpir en el Top 40 del ranking ATP y afrontar con máxima confianza el US Open, donde certificó su gran momento al superar su debut frente al mencionado Márton Fucsovics. La gira norteamericana de Dani Mérida en el verano ha sido el punto de inflexión definitivo en su carrera profesional. Pelea por el sueño americano.