Cuándo es el sorteo de la Copa del Rey: dónde ver por TV en directo y qué equipos participan

La temporada en España arrancó a mediados de agosto con la Liga y durante este tiempo, los equipos más humildes de nuestro país han estado luchando por clasificarse para la Copa del Rey. Ya se conocen a la mayoría de afortunados que estarán en el sorteo de la primera ronda con el deseo de enfrentarse a un equipo de la máxima categoría del fútbol español y soñando con ir avanzando de ronda hasta poder cruzarse con el Atlético, Real Madrid, Barcelona o Athletic Club, que no estarán todavía en los bombos porque están exentos al jugar la Supercopa.

Cuándo es el sorteo de la Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol anunció que el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey se celebrará este lunes 6 de octubre. El horario escogido es el de las 13:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y el evento se celebrará, como es habitual, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde los clubes de primera división y de las categorías inferiores y más humildes podrán conocer a su primer rival en esta apasionante competición que ganó el año pasado el Barcelona.

Dónde ver por televisión el sorteo de la Copa del Rey

Este acto del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey se podrá ver en directo por televisión o también en streaming y en vivo online, por lo que los aficionados de los clubes que estarán en los bombos pueden estar tranquilos porque podrán ver todo el evento y cómo van saliendo todas las bolas y papeletas. Teledeporte emitirá por TV todo lo que suceda en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, mientras que el canal de Youtube de la RFEF también ofrecerá la señal para verla desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, una tablet, un ordenador o una smart TV.

Bombos del sorteo de la Copa del Rey

Hay que destacar que la RFEF ha tomado una decisión para hacer un ligero cambio en los sorteos. Tanto la primera como la segunda ronda se hará por proximidad, para así evitar viajes larguísimos o malas conexiones, pero lo que sí mantiene es que el equipo de menor categoría jugará como local y que la eliminatoria se disputará a partido único.

Hay que destacar también que los 112 clubes que participan en este sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey han sido separados en cuatro grupos, todos pensando en, como hemos dicho, facilitar traslados, tanto para los equipos como para los aficionados que quieran acompañarles en este precioso camino que es la competición del K.O.

Grupo 1

Primera división: Celta, Real Sociedad, Deportivo Alavés y Real Oviedo.

Segunda división: Real Valladolid, Mirandés, Racing, Éibar, Sporting, Burgos, Deportivo y Cultural Leonesa.

Primera RFEF: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Ourense CF, Arenas y Avilés.

Segunda RFEF: Real Ávila, Langreo, Numancia, SD Logroñés, Ourense, Sámano, UD Logroñés, Atlético Astorga y Náxara.

Tercera RFEF: Tropezón, Portugalete, Atlético Tordesillas y Caudal Deportivo.

Eliminatorias previas: Los ganadores del Getxo – Betis Valladolid, Puerto de Vega – Alberita y Textil Escudero – Negreira.

Grupo 2

Primera división: Real Mallorca, Espanyol, Girona y Atlético Osasuna.

Segunda división: Real Zaragoza, Huesca y Andorra.

Primera RFEF: Nástic de Tarragona, Teruel, Tarazona, Sabadell y Europa.

Segunda RFEF: Utebo, Reus, Poblense, Sant Andreu, Multivera, Atlètic Lleida, Atlético Baleares y Ebro.

Tercera RFEF: Valle de Egüés y Constancia.

Eliminatorias previas: Ganadores del Sant Jordi – Lourdes y Sant Just – Calatayud.

Grupo 3

Primera división: Real Betis, Sevilla, Levante, Elche, Villarreal y Valencia.

Segunda división: Almería, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada, Ceuta y Castellón.

Primera RFEF: Torremolinos, Antequera, Eldense, Cartagena y Murcia.

Segunda RFEF: Jaén, Lorca, Puente Genil, Estepona, Antoniano, UCAM, Torrent, Orihuela y La Unión.

Tercera RFEF: Roda, Lucena, Cieza y Toledo.

Eliminatorias previas: Los ganadores del Sporting Ceuta – Maracena, Atlético Melilla – Atlético Palma del Río y Manises – Los Garres.

Grupo 4

Primera división: Rayo Vallecano y Getafe.

Segunda división: Leganés, Unión Deportiva Las Palmas y Albacete.

Primera RFEF: Guadalajara, Talavera, Mérida, Tenerife, Cacereño y UD Ibiza.

Segunda RFEF: Navalcarnero, Alcalá, Quintanar del Rey, Rayo Majadahonda y Extremadura.

Tercera RFEF: Azuaga y San Fernando.

Eliminatorias previas: Ganadores del Inter Valdemoro – Universitario y Campanario – Yuncos.

Por qué Real Madrid y Barcelona no están en el sorteo de Copa

Hay que recordar que los cuatro equipos que participarán en la próxima Supercopa de España, que se volverá a jugar en Arabia Saudí en el mes de enero, no estarán en este sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Los equipos en cuestión son el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Athletic Club. De hecho, ya se conocen los cruces de este torneo y habrá derbi madrileño, mientras que los dos equipos con más Copas del Rey en su palmarés se verán las caras