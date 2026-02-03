El CTA blanquea la expulsión de Brais Méndez por una presunta agresión en el derbi vasco

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha vuelto a justificar los errores de sus árbitros en el Tiempo de Revisión. El programa en el que explican las jugadas polémicas se ha convertido en un momento para tapar gran parte de los errores que cometen sus colegiados y, en el de la jornada 22, han vuelto a tirar de oficialismo y evitar reconocer dos graves. Uno de ellos es de Cuadra Fernández, que expulsó a Brais Méndez en el derbi vasco por una supuesta agresión que vio su asistente y que desde el VAR evitaron corregir.

«El jugador de la Real responde con el brazo abierto dándole un manotazo en la cara. Si un jugador, sin estar disputando el balón, golpea deliberadamente a un adversario en la cabeza o en la cara de forma no insignificante deberá ser expulsado. El CTA confirma la decisión arbitral. El VAR actúa correctamente al confirmar la acción», señalan.

La clave de esta acción está en ese golpeo que desde comité consideran que no es «insignificante», puesto que donde llega a impactarle de verdad es en el brazo, mientras que en la cara es un leve roce. Paredes consigue engañar al asistente de Cuadra, tirándose al suelo al notar el más mínimo contacto, pero desde el CTA han evitado reconocer que sus árbitros cayeron en la teatralización del futbolista del Athletic.

Como suele ser habitual, respaldan la decisión de Cuadra Fernández, aunque el golpe en la cara es tan leve que ni siquiera hay una toma clara en la que se vea el contacto. También justifican otra acción polémica, que sucedió en el Betis-Valencia, con un penalti cometido sobre Ruibal que sólo ellos pueden sostener. En este caso, el árbitro fue Sánchez Martínez.

«El pisotón claro sobre el adversario, sin que exista fuerza excesiva, constituye una acción imprudente sancionable con falta y dentro del área con penalti. El CTA respalda la decisión arbitral, ya que el contacto, aun no siendo temerario, impide al atacante seguir disputando la acción. De ahí, su punibilidad», afirman en esta ocasión.

Pues bien, en esta acción, parece claro que el defensa del Valencia llega a despejar el balón cuando impacta con el jugador verdiblanco y, por la dirección que toma el balón, es imposible que Ruibal pueda seguir disputando la acción. Se trataría en todo caso de un pisotón residual de esos que afirmaron al comienzo del curso que iban a dejarse de sancionar, pero que se siguen pitando jornada tras jornada de manera incomprensible.

El CTA ‘atiza’ a Alberola Rojas

Sí que reconocen un error, en el Oviedo-Girona. En el minuto 2, consideran que Alberola Rojas debió expulsar al carbayón Colombato por una durísima entrada con los tacos en el tobillo de Vanat. El colegiado no lo hizo y desde el VAR evitaron intervenir. El CTA, en este caso, lanza una represalia al colegiado: «El árbitro erró al no mostrar la tarjeta roja y el VAR debió intervenir al tratarse de una acción de expulsión».