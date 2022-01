Cristóbal Soria ha reaparecido en público y su imagen ha causado sensación en redes sociales. El tertuliano de El Chiringuito de Jugones ha aprovechado las vacaciones para hacerse unos retoques en la cara. En cuanto las cámaras le enfocaron los seguidores del programa que presenta Josep Pedrerol alucinaron con su nueva imagen.

Su aspecto físico tampoco pasó desapercibido en plató. Durante una de sus intervenciones fue interrumpido por algunos de sus compañeros y el propio presentador. «Mira a la cámara y di algo a los espectadores» o «¿Te has hinchado a dormir o qué?» fueron algunos de los comentarios que recibió Cristóbal Soria. Hay muchas teorías en internet sobre lo sucedido, aunque la más sólida sostiene que el tertuliano se ha inyectado bótox en la cara.

Evidentemente, el ex delegado del Sevilla se convirtió en el foco de atención de los seguidores en redes sociales y del propio programa. Aunque Cristóbal Soria no terminó de desvelar los detalles de lo que se había realizado en la cara, pero eso no evitó que su aspecto físico fuera la noticia más comentada de la noche en el regreso de El Chiringuito de Jugones tras unos días de vacaciones.

Que parece que lo hayan recreado en el PES pic.twitter.com/pwskemI1yD — Jesús Gálvez (@JesusMalaga) January 2, 2022

Jódeme más si ves que tal Cristobal Soria pic.twitter.com/uJkQFwhZch — Zub1 (@Zubb1_) January 2, 2022

Lo de Cristóbal Soria es de coña pic.twitter.com/7atM4WwTFI — El Chiringuito TV ⚪ (@sanchothehuncho) January 2, 2022

Cristóbal Soria parece un personaje de Crackòvia que puto miedo pic.twitter.com/zAwaVMtbEO — Golde (@GxlDeFekir) January 2, 2022