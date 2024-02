Cristiano Ronaldo alcanza un récord único en la historia del fútbol

Cristiano Ronaldo sigue imparable. 81 minutos sobre el césped han sido suficientes para que El Bicho marque su primer gol de 2024. Con su tanto del pasado miércoles con el Al-Nassr ante el Al-Fayha en la Champions League asiática, el portugués ya enlaza 23 años naturales habiendo marcado goles y, por supuesto, es el único futbolista del planeta que ha repetido en semejante número de cursos consecutivos. Además, en esta misma cita llegó a los 1.000 partidos a nivel de clubes.

El ex delantero del Real Madrid no se cansa de hacer lo que mejor sabe, marcar goles. Desde que anotó su primer gol como profesional en el año 2002 con 16 años, Cristiano no ha parado de ver puerta una y otra vez hasta este 2024, su vigesimotercero curso mojando con 39 años. Está claro que con media Liga saudí todavía por delante, parece que la cifra no se quedará en sólo un gol, más aún viendo que tiene el reto de ganar el título liguero con su actual equipo.

En esos 1.000 encuentros con sus cinco equipos distintos (Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr) ha marcado un total de 739 goles, repartido 236 asistencias y ganado 33 trofeos. Como decimos, Cristiano ha marcado desde 2002 hasta 2024, es decir, desde los 16 hasta los 39 años, más años seguidos que ningún jugador en la historia.

Y es que el luso no para de pulverizar cualquier récord habido y por haber. Ni Leo Messi, que aún no se ha estrenado en 2024, pero que lleva desde 2004 marcando goles, ni otros futbolistas de su época como Karim Benzema, también compañero suyo, ha conseguido lograr la hazaña de El Bicho, que está de dulce en su aventura en Arabia Saudí. De hecho, otros hitos como Diego Armando Maradona, Pelé o Di Stefano tampoco lo hicieron.

Cristiano también fue el hombre récord de 2023

Y es que Cristiano viene de batir un espectacular récord con el que dejó atrás a los mejores delanteros de Europa. El portugués fue el futbolista con más goles de 2023, más que Erling Haaland, Harry Kane o Kylian Mbappé. Antes de cumplir los 39 años, superó a todos ellos despidiendo el año pasado con 54 dianas en el zurrón.

Sin embargo, al no jugar en una Liga de Europa, Cristiano no podrá ganar su quinta Bota de Oro. Bien es cierto que el nivel en Arabia es bastante inferior al de los grandes campeonatos del viejo continente, pero eso nunca ha sido motivo para que el ex del Real Madrid quite el pie del acelerador. Lejos de ello, activó el modo depredador durante todo 2023 y se volvió a ganar el reconocimiento de todo el panorama futbolístico.

54 goles y 15 asistencias en un total de 58 partidos fue el balance de Cristiano en 2023. Unos registros con los que demostró seguir siendo uno de los reyes del gol y que se niega a que los jóvenes artilleros recojan su testigo. Por delante tiene su objetivo más ambicioso: levantar su segunda Eurocopa con Portugal en el verano de este 2024 en Alemania, una cita que, salvo que las lesiones se lo impidan, no se perderá bajo ningún concepto.