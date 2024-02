El regalo de Cristiano Ronaldo a Georgina por su 30 cumpleaños: el valor es incalculable

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo han vivido muchas cosas juntos, algunas bastante desagradables. Tuvieron que hacer frente a la pérdida de un hijo, pero enseguida se dieron cuenta de que no tenían más opción que seguir caminando. Forman una bonita familia y comparten bastantes momentos en las redes sociales, por eso la empresaria se ha animado a desvelar cuál es el regalo que le ha hecho cristiano por su 30 cumpleaños. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental.

En las últimas semanas se ha especulado mucho con el tipo de relación que hay entre Georgina Rodríguez y la familia de Cristiano Ronaldo. Supuestamente no se lleva bien con la madre del portugués y también tiene roces con su hermano. Todo esto habría desencadenado una batalla sin precedentes que, según fuentes de total solvencia, terminaron repercutiendo en el noviazgo de Georgina y Cristiano. Medios internacionales empezaron a informar sobre una presunta crisis, suceso que ha terminado cayendo en saco roto.

Georgina Rodríguez ha demostrado que está más enamorada que nunca y no tiene ningún miedo de mostrar su vida en Instagram. Sus millones de seguidores le agradecen tanta sinceridad, pero ella considera que debe poner ciertos límites para proteger a su familia. No obstante, muestra a sus hijos sin ningún pudor e insiste en que les está dando una educación basada en la igualdad. Recientemente ha vuelto a protagonizar un nuevo escándalo al mostrar cómo ha celebrado su fiesta de cumpleaños.

El carísimo regalo que ha recibido Georgina Rodríguez

Los amigos de Georgina Rodríguez han ganado mucha repercusión mediática gracias a su aparición en ‘Soy Georgina’, el documental que la empresaria ha grabado en Netflix. Se hacen llamar ‘Las Queridas’ y en los últimos días han generado mucho contenido en Instagram porque Georgina les ha invitado a Maldivas. La joven ha celebrado una fiesta impresionante en el citado destino paradisíaco y ha mostrado algunos momentos a través de sus redes sociales. El Universo 2.0 ha permitido que Georgina muestre una cara desconocida que le ha abierto muchas puertas y que ha mejorado su reputación.

No obstante, la influencer continúa teniendo un ejército de detractores muy grande, por eso el regalo que le ha hecho Cristiano Ronaldo no ha dejado indiferente a nadie. El futbolista le ha regalado un reloj de la marca Casio, pero no es un reloj cualquiera, sino uno que está diseñado por la firma Jacob & Co. Se trata de una pieza exclusiva de un valor incalculable, aunque después de mucho indagar hemos descubierto cuál es su precio de partida: 100.000 euros.

Cristiano, actual delantero del Al-Nassr, conoció al fundador y presidente Jacob Arabo cuando empezó a jugar al fútbol y han establecido «una relación sólida basada en la confianza y el respeto durante los últimos veinte años». Esa es la razón por la que el deportista tiene pasión por los relojes y le ha contagiado esta afición a Georgina. La creadora de contenido ha enseñado su regalo muy orgullosa y ha escrito un mensaje compuesto por tres únicas palabras: «Gracias mi amor».

La colección de piezas exclusivas de Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez colecciona bolsos de lujo y es una amante de la alta costura. Sin embargo, en su documental insiste en que abraza la moda en todas sus versiones y promete que no hace ningún tipo de discriminación. Después de regresar de Maldivas visitó un exclusivo centro de belleza llamado Isabelle’s, que tiene salones en Riad, en Dubái, en Kuwait y en Marbella. Justo después, mostró el reloj que le había regalado Cristiano Ronaldo, una joya fabricada en oro blanco y diamantes, pero con una correa de plástico rosa.

Las excentricidades de la millonaria le han situado en el centro de la polémica en más de una ocasión, pero ella insiste en que no tiene ninguna intención de cambiar sus costumbres. Considera que no tiene más remedio que mostrar parte de su vida en las redes sociales porque se dedica a generar contenido. Marcas muy importantes se han puesto en contacto con ella y ha ocupado las portadas de las revistas más destacadas del sector de la moda.

Georgina es una estrella y todo lo que le rodea se convierte en tendencia. Por ese motivo, el reloj Casio que le ha regalado Cristiano Ronaldo ya está en boca de todos, aunque no todo el mundo lo podrá contar. Sus amigos, ‘Las Queridas’ hablan maravillas de ella e insisten en que es una persona profundamente generosa. ¿Compartirá la joya que le ha regalado su novio? En una ocasión aseguró que lo único que no estaba dispuesta a compartir eran «los ibéricos». Lo dijo de broma, mientras su entorno ponía en valor lo desprendida que es en el terreno material.