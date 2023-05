Cristian Toro: «El Gobierno del buenismo ha permitido el racismo contra Vinicius»

El piragüista Cristian Toro se ha pasado a la política y el próximo fin de semana, en las elecciones municipales, soñará con ser concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Tras lograr el oro olímpico en Río 2016, ahora se presenta como número seis en las listas de VOX al Ayuntamiento de Madrid. Campeón de Europa y subcampeón del mundo en su modalidad, Cristian Toro atiende a OKDIARIO en el gimnasio The Black Panther, un entorno muy especial para él y que transmite unos valores que hace suyos. Todo a poco días para las elecciones y con el escándalo del racismo a Vinicius pululando en el ambiente.

Pregunta: ¿Cómo da el salto un deportista a la política?

Respuesta: Hay mucha gente que me lo plantea. Muchos amigos me dicen, estás bien como estás, para que te metes en esa piscina. Al final, como hemos visto, hay siempre ideas diferentes. Muchas veces hay gente que lo critica y hasta ahora lo que más me he encontrado es gente que me apoya. Mi entorno lo lleva bien y yo estoy muy ilusionado. Me he decidido a dar el paso porque creo que estamos yendo en la dirección equivocada. Creo que la sociedad se está dividiendo. Cada vez veo más luchas entre sexos y entre ideologías, que creía que estaban erradicadas. Sobre todo creo que muchos de los líderes que tenemos ahora mismo no están pensando en la ciudadanía, en los madrileños y en los españoles. Y nos estamos yendo a un rumbo que espero no nos salga tan caro.

P: ¿Qué es más complicado? ¿Ser deportista o ser político?

R: Hasta ahora te diría que ser deportista porque es lo que he hecho toda mi vida. He trabajado muy duro en preparar las competiciones. No es solamente algo extremo a nivel físico, si no también a nivel mental. El tema de la política es algo que estoy haciendo pensando en el futuro. Desde que tengo un hijo, he cambiado un poco la perspectiva y he tomado la iniciativa en cosas que al principio me daban igual. Hasta ahora la política está siendo algo dulce y muy bonito. Porque me he encontrado un equipo super preparado, un proyecto ilusionante y creo que si nos dan la oportunidad lo podemos hacer realmente bien. Lo digo desde el corazón.

P: Hace unos días se hizo viral una frase suya donde decía que «no podemos ir regalando nacionalidades». ¿Qué quiso decir con eso?

R: Este es el gran problema que estamos teniendo los ciudadanos. Muchos no saben el control que tiene el Gobierno sobre determinados medios que a veces marcan líneas editoriales que no te permiten saber la verdad de muchas cosas. Entonces el ciudadano vive de espaldas a la realidad. Esto es una muestra de ello. En una entrevista donde se me pregunta por un deportista en concreto que ha sido nacionalizado para entrar en la selección, mi respuesta es que no podemos andar regalando nacionalidades, lo dije literal. Y el tema no es otorgar nacionalidades a la gente que viene a nuestro país. Estamos encantados con la gente que viene, llama a la puerta y sigue el procedimiento establecido como lo han hecho todos. Y obtiene la nacionalidad como lo he hecho yo con la nacionalidad de origen, porque mis padres emigraron a Venezuela, yo nací allí y tuve que pedir la nacionalidad española. El problema no es ese. El problema es que se toma como que yo no quiero que se den nacionalidades a la gente. Y se tergiversa todo. Cuando lo que quería transmitir realmente es que no es justo para la gente que viene, gasta todos sus ahorros, entra en España, viene a trabajar, está cinco años esperando una nacionalidad… y a un deportista, me alegro mucho, se le dé de la noche a la mañana o en un mes por carta de naturaleza. Cuando perfectamente podríamos adaptar las reglas del deporte para permitir competir extranjeros. Y que esta persona, si quiere la nacionalidad, ya que eso implica poder votar, ayudas y muchas cosas más, que siga el procedimiento. Yo tengo compañeros que han tenido que hacer pruebas de idioma o examen para la nacionalidad. Y a veces he visto deportistas a los que le dan la nacionalidad y no hablan español. Eso es un problema.

P: ¿Por qué estamos en este gimnasio?

R: Tengo mucha vinculación con los deportes de contacto. En general me gusta practicar deporte. De pequeño hacía deportes de contacto y siempre me he quedado con la espinita de tener un camino por este deporte. Me fascinan. Son deportes que forman a las personas. Me gusta mucho la filosofía en los gimnasio y en los equipos. Tengo a mi hijo también en un deporte de contacto y me gusta muchísimo su día a día. En este gimnasio la mezcla es super heterogénea. Hay gente famosa que viene aquí, gente con muy bajos recursos y, sin embargo, nos juntamos aquí y dejamos todo eso fuera. Nos ponemos a trabajar y nos ayudamos los unos a los otros. Eso te lo da el deporte de contacto, que está en auge.

P.- ¿Los valores que le ha enseñado el deporte los está trasladando a la política?

R.- Por supuesto. Al final el deporte me ha enseñado que no hay caminos fáciles, ni cortos, ni con atajos. El deporte me ha enseñado que todo se consigue a base de trabajo y haciéndolo con honestidad. Saliendo a por todas cada día. Y esto lo estoy aplicando en la política. Pretendo el día de mañana trabajar al máximo, cuando me den la oportunidad, para que el deporte llegue a todos los madrileños. Darles facilidades con accesos a los gimnasios, preparaciones, dietas… Que el deporte nos una ante esa división.

P.- La polémica en España desde el pasado domingo ha sido los insultos racistas que recibió Vinicius en Mestalla. ¿Qué le parece hasta donde ha llegado esta situación con el racismo?

R.- Me parece triste, ya sea dentro o fuera del deporte. El racismo, o temas como este, es algo que tendríamos que tener completamente extinto en nuestra sociedad. Y creo que como país, como nos está viendo ahora mismo la gente fuera, es buen momento para dar una visibilidad de cómo afrontamos nosotros este tema. Y creo que debería haber una sanción o un trato acorde a lo grave que ha sido esta situación para el deportista para dar a entender a los ciudadanos, o a esas pocas personas que tratan con racismo en nuestra sociedad, que nosotros eso no lo vamos a tolerar. Todo el mundo estaría de acuerdo en esto. Creo que son muy pocos los que todavía tratan con racismo a las personas. Pero hay que tener mucha mano dura, porque tenemos que acabar con esto ya. No ganamos nada con el racismo ni con situaciones como esta. Somos una sociedad donde nos necesitamos porque todos aportamos algo. A día de hoy no podemos mirar el color de alguien para medir la actitud en algo que esté haciendo.

P.- Casi todo el mundo ha opinado ya de este tema, incluso políticos.

R.- Lo triste es que como país que estamos haciendo. Tendríamos que dar ejemplo y dar un golpe sobre la mesa diciendo que esto en España no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que se silbe el himno, no vamos a permitir atentados contra nuestros colores, contra la bandera, contra ninguna ideología extremista, no vamos a permitir racismo, xenofobia, nada de eso vamos a permitir. Pero es que estamos en el Gobierno del buenismo. Todo se permite. No pasa nada. Libertad de expresión, todos tenemos derechos, pero ninguno tiene obligaciones. Tenemos que tener mano dura y enseñar que esto en España no se permite. No entiendo que el ministro no haya salido ya a decir que esto en España no se va a permitir. Y que se van a tomar las acciones pertinentes para que esto acabe hoy en el deporte. Saber quiénes han sido, sancionar al club si esa gente vuelve a entrar a los estadios y acabar con esto ya.

P.- En Brasil se dice que España es un país racista tras lo que ha sucedido con Vinicius. ¿Usted lo cree así?

R.- Yo no siento racismo en el día a día. Pero es inevitable ver lo que vivió Vinicius el pasado domingo. Tal vez nos ven así, pero si esto lo atajamos damos un ejemplo y un nombre a nuestro país. Y aquí no puede pasar esto nunca más. Nunca podemos justificar una acción violenta o agresiva, o que se salga del respeto entre las personas, nunca está justificado. Yo se lo digo a mi hijo. Si te dan un empujón en el colegio, tienes que dar ejemplo y no devolverlo. Porque no llegamos a nada como sociedad. Y es un problema que este Gobierno nos está haciendo. Tal vez sin querer o queriendo, pero nos está enfrentando. Tu enemigo es aquel, tu enemigo es el hombre o tu enemigo es la mujer. Y nos está dividiendo.

P.- ¿Qué opina usted de que se pite el himno nacional? ¿Se debe hacer algo?

R.- Por supuesto que se debe hacer algo. Creo que se pita porque se permite. Todos los delitos que se están produciendo últimamente, como por ejemplo hacer una ley del maltrato, y que cada vez haya más maltrato, es porque está mal la ley. Si con esto pones una regulación dura, y el que vaya a silbar el himno sepa que no lo debe hacer porque se atiene a estas consecuencias, seguramente acabe.

P.- Esta bandera la tuvo en sus manos tras el oro olímpico en Río, por ejemplo. ¿Qué significa para usted la bandera de España?

R.- La bandera, para todos nosotros, debería representar la unión. Debería representar lo que somos, por lo que nos levantamos cada día, por una sociedad mejor… Al final en España podemos alardear de muchísimas cosas. Nos encanta. Somos turistas de nuestra tierra. Me encanta viajar por España, ir a todas las Comunidades Autónomas, comer las comidas típicas de cada sitio, hablar con la gente de la otra punta de España… Me encanta mi país. No entiendo por ello porque queremos acabar con este país de la formal en la que lo quieren hacer algunas personas.

P.- ¿Cuáles son sus objetivos como político si llega a ser concejal?

R.- Pues a ver, lo primero, acabar con el intervencionismo que está habiendo por parte de las del Estado. Es decir, creo que tenemos que dejar hacer a los madrileños, no intervenir tanto, acabar con tantas restricciones, acabar con con tantas medidas, que al final lo que hacen son poner impedimentos para que nosotros podamos llevar un día a día normal. En la parte de deporte, que es en lo que me gustaría centrarme. Creo que el deporte es la cura a muchísimas corrientes que hay hoy en día en la juventud. Creo que a través del deporte podemos curar muchísimas cosas que están pasando ahora mismo en la sociedad y desde luego voy a utilizar el deporte como puente para todas esas personas que ahora mismo tienen una frustración o tienen algo que yo creo que vamos a poder paliar. Les prometo facilidades a los madrileños para cualquier inquietud que tengan. Creo que tenemos que escuchar a los madrileños, escuchar que necesidades tienen y buscar soluciones a los problemas que nos vayamos encontrando, porque tenemos que crecer en conjunto. Al final yo no soy político, entonces si llego a estar en una situación en la que pueda tomar decisiones, tomaría las decisiones que me gustaría que hubiesen tomado por mí. Entonces yo creo que esto lo resume todo.

P.- ¿Cree que también se debe tener mano dura con las sanciones en el Caso Negreira?

R.- Yo soy partidario siempre de dar ejemplos. Es decir, no existen atajos en el deporte. Entonces, cualquier atajo que haya tomado cualquier deportista, incluso con el tema del dopaje, también. Es decir, tenemos que dar ejemplo y tenemos que dejar claro que por ahí no es el camino. Entonces, en el caso del club que ha estado inmerso en todo el tema de los arbitrajes y todo eso, yo soy partidario de que que sí debería haber algún tipo de castigo para que otros clubes aprendan y no se vuelva a cometer una cosa así.