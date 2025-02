La Copa de Ferran Torres

Ferran Torres quiere ser importante en esta Copa del Rey en la que el Barcelona busca llegar a una nueva final después de cuatro años sin pisarla. El futbolista valenciano ya sabe lo que es ganar esta competición con el Valencia y es actualmente el máximo goleador del club blaugrana en este torneo del KO. Aprovecha cada oportunidad de Hansi Flick, ya sea de titular o suplente, y se ha convertido en un futbolista muy importante dentro de la plantilla.

A pesar de las lesiones musculares que le han impedido jugar con regularidad esta temporada y mostrar su mejor nivel en más ocasiones de lo que lo ha hecho, los números de Ferran Torres son bastante positivos. Y es que el delantero valenciano lleva ya 11 dianas en algo menos de 1000 minutos repartidos en 27 encuentros.

El último tanto lo marcó el pasado sábado contra Las Palmas para sentenciar el choque (0-2). Un gol con el que de manera polémica mandó silenciar al estadio de Gran Canaria para reivindicarse de una manera u otra. Un tanto que podría catapultarle a la titularidad este martes contra el Atlético de Madrid en la semifinal de la Copa del Rey con la seria duda de Lamine Yamal.

Y es que Ferran Torres está siendo una pieza clave en el Barcelona en esta Copa del Rey que vuelve a escena este martes para el cuadro azulgrana. Si en la Liga y en la Champions League el máximo goleador del equipo culé es Robert Lewandowski, un delantero global que se ha propuesto romper récords esta temporada, en el torneo del KO la cosa cambia.

Los números de Ferran en la Copa

El máximo goleador del Barcelona en la Copa del Rey es Ferran Torres. El atacante valenciano lleva cuatro dianas, las mismas que Julián Álvarez, rival este martes en Montjuic buscando un puesto en la final, en lo más alto de la tabla goleadora del torneo del KO. Uno de ellos lo marcó contra el Betis en octavos de final y los otros tres los anotó contra el Valencia en cuartos de final. Un hat-trick que fue esencial para que los de Hansi Flick se midan al Atlético de Madrid en la primera semifinal copera.

Un Ferran Torres que ya sabe lo que es ganar una Copa del Rey. Lo hizo con el Valencia en la temporada 18/19. Precisamente se la ganó al Barcelona en Sevilla. No jugó aquella final ante un cuadro culé donde actualmente no queda ningún integrante de aquel once titular. Ahora, con la camiseta blaugrana, quiere ganar su segunda Copa.

Aquella Copa del Rey fue más que especial para un joven Ferran Torres. La levantó con el equipo de su vida. Seis años después, mucho más maduro, quiere levantar otra con el equipo que le ha dado la oportunidad de intentar triunfar en la élite. No es titular para Flick, pero sí es un jugador importante. Sus cuatro tantos en Copa del Rey han sido claves y frente al Atlético de Madrid, desde este martes, quiere poner otra piedra más para buscar la final copera. Otra vez en Sevilla.