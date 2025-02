Alineación del Atlético contra el Barcelona en Copa del Rey: Simeone sienta a Oblak por Musso

El Atlético comienza en Barcelona su subida al Everest. Los de Simeone se juegan en apenas un mes sus aspiraciones en Champions, Liga y Copa. Inician la escalada por la última de ellas, en Montjuic y ante el Barça de Flick, que este lunes realizó el último entrenamiento previo con la ausencia de Lamine Yamal. Simeone mantiene pocas dudas para la alineación del Atlético.

El Cholo no ha mostrado sus cartas, aunque en rueda de prensa no le quedó más remedio que darla la vuelta a una de ellas. «Será Musso». El argentino saldrá bajo palos de su competición. Suyos han sido todos los partidos de Copa del Rey y Simeone, que no le tiembla el pulso pese a la envergadura del rival, dejará a Oblak en el banquillo.

El resto de la alineación del Atlético se mantiene en interrogantes de manera oficial, aunque algunos se resuelven oficiosamente. La clave la tiene Marcos Llorente, cuya posición cambia todo el esquema rojiblanco. En Mestalla Barrios fue baja por sanción y Koke por lesión, por lo que la coyuntura devolvió a Llorente al eje del centro del campo.

Posición que podría repetir este martes, pero el regreso del canterano le desplaza al costado derecho. Un partido de tal magnitud no no invita a experimento. Prevalece aquello de más vale malo conocido que bueno por conocer. Por ello Llorente volverá al costado derecho, donde se lleva desempeñando la gran parte de la temporada.

El eje de la zaga contará con tres centrales, Le Normand, Giménez y Lenglet y Galán por el lado zurdo. Barrios actuará como nexo del equipo acompañado por De Paul y Giuliano Simeone. La delantera es precisamente lo que menos dudas genera a Simeone. La sociedad Griezmann-Julián Álvarez formará en Montjuic.

Alineación del Atlético ante el Barcelona

Esta podría ser la alineación del Atlético de Madrid para el partido de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Barcelona: Musso; Llorente, Giménez, Lenglet, Le Normand, Galán; Giuliano, Barrios, De Paul; Griezmann y Julián Álvarez.