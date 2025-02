Alineación del Barcelona contra el Atlético de Madrid: Olmo vuelve al once con la duda de Yamal

El Barcelona se mide al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa del Rey y lo hace con Dani Olmo en su alineación inicial. Hansi Flick ha dejado claro que está para jugar 90 minutos y, tras ser determinante en Las Palmas, volverá al once del Barça para el duelo que se celebrará en Montjuic. Quien no estará será Lamine Yamal, que no se ejercitó con el equipo justo antes del encuentro, debido a la herida que se hizo en el pie ante los canarios.

No tendrá un partido nada sencillo el Barça, que ya sabe lo que es perder contra el Atlético este curso. Por ello, Flick tirará del mejor equipo posible. No rotará el alemán, aunque sí que parece que prescindirá de Lamine Yamal, que no se entrenó junto al resto del equipo en la sesión previa al encuentro.

Aunque la Copa del Rey ha servido históricamente para rotar en la portería, en este caso no habrá cambios. Será Wojciech Szczesny quien ocupe la portería, como viene siendo habitual en los últimos partidos. El polaco se ha ganado la confianza de Flick, superando en la rotación a Iñaki Peña, que se hizo con el puesto ante la lesión de Ter Stegen. Tras llegar tarde a una charla, el técnico le quitó y desde entonces no ha vuelto a jugar.

En defensa no hay dudas. Serán los cuatro habituales los que conformen la línea de atrás, con Koundé y Alejandro Balde en los laterales, mientras que el eje de la zaga lo formarán Iñigo Martínez y Pau Cubarsí. Sí que habrá cambios respecto al partido de Las Palmas en el centro del campo. Casadó fue de la partida en Gran Canaria pero ante el Atlético será De Jong el que esté. Por delante, no estará Fermín, cambiado al descanso, por lo que a Pedri le acompañará Gavi.

En ataque, ante la ausencia de Lamine Yamal, entrará Dani Olmo. El fichaje del pasado verano del Barça fue determinante en Las Palmas, abriendo la lata con el primero de los dos goles que hicieron los culés. Cambió el partido en la segunda parte y, ahora, será de la partida en Montjuic. Será el acompañante de dos fijos en la ofensiva barcelonista: Raphinha y Lewandowski.

Yamal es duda en la alineación del Barcelona

Será el primero de los dos enfrentamientos que tendrán Barça y Atlético por una plaza en la final de la Copa del Rey. Ambos conjuntos protagonizarán un primer asalto en Montjuic, en busca de estar el próximo 26 de abril en La Cartuja de Sevilla. Además, tendrán entre medias otro enfrentamiento en Liga, en un partido que se celebrará en el Metropolitano, con el título de en juego.

El último precedente entre ambos es también en Montjuic. Fue el pasado 21 de diciembre, en el partido correspondiente a la jornada 18 en Liga. El Atlético se llevó la victoria en la última jugada del partido, con un gol de Sorloth al contragolpe, cuando el conjunto culé estaba volcado sobre el área de Oblak buscando el gol del triunfo.