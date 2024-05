Convocatoria oficial del Barcelona contra el Almería: Araujo es baja por lesión

Ronald Araujo no ha entrado finalmente en la convocatoria del Barcelona para viajar este jueves a Almería con motivo de la disputa de la jornada 36 de la Liga EA Sports. El central uruguayo no ha superado sus molestias y no estará junto a sus compañeros en este importante partido del cuadro azulgrana en tierras andaluzas.

El Barcelona ha hecho oficial en la mañana de este jueves su convocatoria oficial para viajar a Almería y medirse al cuadro andaluz en la jornada 36 de la Liga EA Sports. El cuadro dirigido por Xavi Hernández sabe que tiene que ganar para amarrar de manera casi definitiva la segunda plaza ante un rival que ya está descendido a Segunda División.

Tras los dos últimos pinchazos del Girona, con un empate en casa del Alavés y una derrota en Montilivi frente al Villarreal, el Barcelona tiene la oportunidad este jueves de distanciarse en cuatro puntos a falta de seis por disputarse de los de Míchel en su lucha por lograr la segunda plaza del campeonato liguero. Un encuentro que dará comienzo a partir de las 21:30 en el Power Horse Stadium.

Para este encuentro, Xavi Hernández no podrá contar con Araujo. El defensa uruguayo no ha podido viajar junto a sus compañeros por unas molestias que le impiden jugar esta semana. Además de la baja del central, el Barcelona tampoco podrá contar con un Gündogan que cumple sanción en esta jornada 36 de la Liga EA Sports y con los lesionados de larga duración De Jong, Gavi y Balde.

Xavi planea rotaciones

La alineación del Barcelona para el partido ante el Almería tendrá rotaciones. Unas cuantas. Así lo anunció Xavi Hernández en rueda de prensa. Y así será. «Habrá rotaciones, no sé si hará una por línea, en este caso no lo he mirado bien, pero alguna obligada como la de Gündogan». Uno de los que entra en escena tras volver relegado al banquillo es Joao Félix, que acompañará a Ferran Torres y Lewandowski en ataque.

Ter Stegen será titular. Después de hacer historia dentro del club al igualar los 410 partidos disputados por Andoni Zubizarreta, el meta alemán repetirá en el once. Además, lo hace después de conocerse que está convocado por la selección alemana de cara a la Eurocopa que se disputará este verano en su propio país.

Con la baja de Araujo en defensa, Marcos Alonso podría tener minutos en el centro de la zaga del Barcelona contra el Almería. En el caso de que haya rotaciones, eso sería lo más lógico. También pueden repetir Cubarsí e Íñigo Martínez como en el anterior encuentro liguero contra la Real Sociedad, con Koundé y Cancelo en los laterales.

En el centro del campo, el Barça sufrirá la importante baja de Gündogan. El ex del Manchester City estaba apercibido en el último encuentro ante la Real Sociedad y vio la amarilla, por lo que se perderá el encuentro ante el Almería por sanción. Su puesto podría ocuparlo el siempre cumplidor Fermín López, que acompañaría a Pedri y a Christensen, que también cuenta con cuatro amarillas y si ve la tarjeta se perderá el encuentro del fin de semana. Arriba todo apunta a que Joao Félix jugará de inicio junto a Ferran Torres y Lewandowski.

Convocatoria oficial del Barcelona

Esta es la convocatoria oficial del Barcelona para viajar a Almería: Ter Stegen, Joao Cancelo, Íñigo Martínez, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Iñaki Peña, Joao Félix, Christensen, Fermín López, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Koundé, Lamine Yamal, Marc Casadó, Kochen, Pau Cubarsí y Héctor Fort.