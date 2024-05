Almería-Barcelona: prohibido relajarse ante el colista

El Barcelona tiene prohibido relajarse ante el Almería. El conjunto azulgrana visita el Power Horse Stadium, estadio del colista y ya descendido a Segunda División, y lo hace con la consigna clara: ganar y dejar el segundo puesto de la clasificación visto prácticamente para sentencia. Además, con el pinchazo del Girona ante el Villarreal, una victoria les colocaría a cuatro puntos a falta de seis por disputar. Oportunidad de oro para los de Xavi Hernández.

Y es que el Almería no se juega nada. Desde que fue matemáticamente descendido hace varias semanas y con la llegada de Pepe Mel al banquillo, el cuadro indálico ha mejorado considerablemente sus prestaciones. Lógico de jugar sin presión y sin ningún objetivo por cumplir más allá de darle alguna alegría esporádica a su afición, que tanto ha sufrido esta temporada. En cambio, el Barcelona si tiene cosas aún por cumplir. Y eso es el segundo puesto de la clasificación, que tan importante se ha convertido en las últimas fechas con el Girona de por medio.

Sobre si quería acabar ya la temporada para centrarse en la siguiente, Xavi se mostró tajante al respecto y no dudó en responder a la pregunta de un periodista: «No, tengo ganas de clasificarme en el segundo puesto, tengo ganas de eso. Estoy bien, tranquilo, bien, pensando en el partido de mañana».

Porque el segundo puesto es un asunto de club. Y también un objetivo propio para Xavi Hernández para reforzarse mínimamente ante sus detractores, que no son pocos. El no conseguir la segunda plaza le colocaría en una situación de gran debilidad dentro del club pese a confirmar su continuidad de cara al próximo curso, pues sería un palo muy duro para el club quedar por detrás de su vecino, el Girona, y no poder clasificarse a la Supercopa de España que le daría unos seis millones de euros por participar.

Y para este partido habrá rotaciones. Unas por obligación, como la de Gündogan, y otras para dar minutos a los menos habituales, como Joao Félix. «Habrá rotaciones, no sé si hará una por línea, en este caso no lo he mirado bien, pero alguna obligada como la de Gündogan. Tenemos gente y necesitamos gente fresca», dijo Xavi Hernández sobre este encuentro de la 36ª jornada del Barcelona en Almería.

Un Almería sin objetivos

«Es un partido que nos saca del problema continuo que es cada mañana. Estamos en un vestuario que ha descendido y los futbolistas el día a día lo llevan difícil. Eso se traspasa al cuerpo técnico también y tener enfrente a un rival importante facilita la motivación. El Barça se juega muchas cosas, pero no creo que más que nosotros. Seguramente como club sí, pero tenemos una oportunidad para demostrar que éramos aptos para esta categoría y que lucharemos para volver», dijo Pepe Mel en rueda de prensa.

Y es lo que dice Pepe Mel. Aunque el Almería no se juegue nada en términos oficiales, los jugadores quieren demostrar que lo de esta temporada ha sido un mal año, pero que están dispuestos y preparados para volver a la categoría de oro del fútbol español dentro de dos años.

El equipo andaluz viene de perder por 3-2 ante el Betis en el Benito Villamarín, pero en un encuentro donde dieron el do de pecho y compitieron hasta el último minuto ante un equipo que se estaba jugando los puestos europeos.