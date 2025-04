Diego Simeone ha dado la convocatoria del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Barcelona. Koke Resurrección es la principal novedad de la lista de 24 futbolistas del técnico argentino para recibir al cuadro catalán en el Metropolitano. El capitán terminó el encuentro ante el RC Celta el pasado 15 de febrero con molestias y las pruebas confirmaron una lesión muscular.

Desde entonces, Koke no había vuelto a vestirse de corto. Su objetivo era intentar llegar a la vuelta contra el Real Madrid, pero no fue posible. Finalmente, el 6 rojiblanco sí que ha podido estar para esta final antes de la final –como la calificó Simeone en la previa– contra el Barcelona, para el que el técnico dispone de todos sus efectivos. La única baja del Atlético para este partido es Ángel Correa, por sanción, que no ha entrado en la convocatoria.

El delantero argentino está cumpliendo su tercer partido de sanción por su expulsión en Getafe y los consiguientes insultos a Cuadra Fernández, árbitro del partido. Ya se perdió el Atleti-Barça de Liga en el Metropolitano y ahora tampoco podrá estar para el de Copa del Rey. Después de este, al atacante le quedarán dos encuentros más de sanción por cumplir. Este choque es una final para el cuadro rojiblanco tras su eliminación en Champions y haber quedado descolgado en Liga.

En la ida, Barcelona y Atlético empataron a cuatro en un partido de auténtica locura. En el partido de Liga disputado hace unas semanas, los de Simeone también comenzaron mandando por 2-0 gracias a los goles de Julián Álvarez y Sortloh, pero el conjunto de Hansi Flick le dio la vuelta y acabó ganando por 2-4. La Copa del Rey es la única opción clara que tienen los rojiblancos de ganar un título esta temporada, puesto que la Liga se ha complicado tras los últimos tropiezos.

Convocatoria del Atlético

Porteros: J. Musso, Oblak, A. Gomis

Defensas: J. Giménez. Azpilicueta, Lenglet, Molina, Witsel, Javi Galán, Reinildo, Le Normand.

Centrocampistas: Gallagher, R. de Paul, Koke, Barrios, Lemar, S. Lino, Marcos Llorente, Riquelme, Rayane.

Delanteros: Griezmann, Sorloth, J. Álvarez, Giuliano.