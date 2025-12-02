Convocatoria del Atlético contra el Barcelona: Llorente y Le Normand, únicas bajas

Marcos Llorente y Robin Le Normand son bajas para el partido del Camp Nou. Ninguno de los dos ha entrado en la convocatoria del Atlético para enfrentarse al Barcelona este martes. Diego Pablo Simeone ha decidido no incluir al central a pesar de que llevaba dos días entrenando con el grupo. El técnico quiere ir paso a paso con él y prefiere no arriesgarle en un partido tan importante como este.

Le Normand lleva casi un mes fuera de los terrenos de juego desde que se lesionó en Champions League contra el Union Saint-Gilloise. Frente al Barcelona, el Atlético se juega mucho y el Cholo ha decidido no forzar al internacional español. La ausencia de Llorente era bastante esperada. El lateral no se entrenó con sus compañeros en la última sesión antes del partido y Simeone ya le había descartado en rueda de prensa. Sigue con su trabajo de recuperación para intentar volver lo antes posible.

Quitando esas dos bajas, Diego Pablo Simeone contará con la plantilla al completo para esta ‘final’ ante el Barcelona. El Atlético se juega mucho más que tres puntos en este partido. Ganar supondría dar un golpe encima de la mesa de cara a la pelea por el título tras su mal inicio de temporada. Estos tres puntos les permitirían dormir líderes de manera momentánea, a la espera de lo que pase el miércoles en el Athletic-Real Madrid.

Los rojiblancos llegan en su mejor momento del curso con seis triunfos consecutivos, mientras que los de Hansi Flick aterrizan como líderes, aunque con dudas en su juego. La pelea por la Liga está muy apretada ahora mismo, con los cuatro primeros separados en apenas tres puntos, por lo que cada victoria es importantísima.

Así, la convocatoria del Atlético contra el Barcelona está formada por: J. Musso, J. M. Giménez, Ruggeri, Gallagher, Johnny, Koke, Griezmann, Barrios, Sorloth, Álex B., Almada, Carlos M., Oblak, Lenglet, Molina, Hancko, Marc Pubill, J. Álvares, Giuliano, Javi Galán, Raspador, Nico, Esquivel.